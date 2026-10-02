La acuicultura aparece como una de las alternativas para avanzar en la diversificación productiva de Comodoro Rivadavia y la Patagonia, y especialistas chilenos consideran que existe potencial para desarrollar nuevas actividades vinculadas con los recursos hidrobiológicos.

Así lo planteó René Espinoza, académico e investigador del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios de la Universidad de Los Lagos, quien participó de las actividades vinculadas con la diversificación económica y tecnológica que se desarrollan en Comodoro.

“La acuicultura no es solo peces”, explicó Espinoza, y destacó que también comprende especies como choritos, mitílidos y otros organismos hidrobiológicos que puedan tener valor económico y generar ingresos, divisas y empleo para las regiones.

Una experiencia que podría adaptarse a Comodoro

Consultado sobre la posibilidad de trasladar esa experiencia a Comodoro Rivadavia y la Patagonia argentina, el especialista consideró que es posible, aunque aclaró que primero deben realizarse evaluaciones ambientales y analizar las condiciones específicas de cada territorio.

“Nosotros creemos que sí, pero está sujeta a evaluaciones ambientales y de diversificación”, señaló.

En ese sentido, explicó que diversificar no significa únicamente incorporar nuevas especies, sino también trabajar sobre distintos ambientes y tecnologías, adaptando metodologías y protocolos para determinar cuáles podrían funcionar en la región.

“La diversificación no solamente pasa por diversificar especies, sino que ambientes y diversificación tecnológica”, remarcó.

“Podemos ponernos al día”

Espinoza también se refirió al camino recorrido por Chile en materia de acuicultura y a la posibilidad de recuperar tiempo en aquellos lugares donde el desarrollo de esta actividad quedó relegado frente al peso de la industria petrolera.

“Claramente podemos ponernos al día. Están las capacidades, la tecnología, las instituciones”, sostuvo.

En ese marco, destacó especialmente el reciente convenio firmado entre la Universidad de Los Lagos y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), al considerar que abre una posibilidad de cooperación que podría extenderse a otras instituciones de la Patagonia.

“La idea es que no solo podamos interactuar entre estas dos universidades, sino sumar a las universidades de la Patagonia en su conjunto, norpatagonia, surpatagonia”, explicó.

El conocimiento como motor del desarrollo

Durante la entrevista, el investigador también puso en valor el rol del conocimiento y la necesidad de actualizar permanentemente las capacidades científicas y tecnológicas.

“El conocimiento se renueva muy rápido”, sostuvo, y señaló que existen actualmente importantes flujos de información y experiencias que pueden ser adaptados a nuevos territorios.

Para avanzar en ese proceso, consideró fundamental contar con apoyo normativo, legislativo y tecnológico, además de las instituciones capaces de generar y transferir conocimiento.

La posibilidad de desarrollar acuicultura en el Golfo San Jorge aparece así como una de las líneas que comienzan a explorarse dentro de una agenda más amplia de diversificación económica, innovación y generación de nuevas oportunidades productivas para Comodoro y la región.