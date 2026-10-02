El acuerdo consolida la estrategia de promoción y vinculación turística que el Municipio viene desarrollando con distintos destinos del país, con el objetivo de fortalecer el intercambio, diversificar la oferta y generar nuevas oportunidades para el sector turístico local.

Uno de los acuerdos más significativos alcanzados por el Municipio en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, fue el concretado con la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Rioja, organismo con el cual se firmó un Convenio Marco de Cooperación y Promoción Turística conjunta para el impulso de ambos destinos. El mismo responde a una acción de importancia histórica, ya que comienzan a fortalecerse alianzas estratégicas con el norte del país.

El acuerdo, concretado a través de Comodoro Turismo, busca incrementar el flujo turístico entre ambos destinos, diversificando la oferta y el desarrollo de productos combinados que pongan en diálogo dos paisajes distintos pero complementarios de nuestro país: el mar, la fauna marina y la estepa patagónica de Comodoro Rivadavia con los valles, montañas, viñedos y parques de La Rioja.

Entre los objetivos principales, se mencionan como objetivos específicos realizar acciones de promoción conjunta en eventos, medios de comunicación y redes sociales; facilitar la organización de viajes de familiarización recíproca; e intercambiar información estadística, turística y de mercado que contribuya a la toma de decisiones.

De esta manera, se busca promover el intercambio turístico entre ambas ciudades, diseñar y, a futuro, lograr comercializar paquetes turísticos combinados, como así también capacitar a agencias de viajes y operadores turísticos de ambas jurisdicciones sobre los atractivos y servicios de cada destino.

La firma con La Rioja es el primer paso de una estrategia a desarrollar con destinos de diferentes puntos del país. Además, en reuniones mantenidas en la FIT se establecieron lazos con representantes de Mendoza, La Pampa y Río Gallegos, con el fin de ampliar la conectividad, sumar productos combinados y posicionar a Comodoro Rivadavia en nuevos mercados.