La prima de riesgo de Argentina subió este viernes 2,9 por ciento y rebasó la barrera de los 650 puntos básicos, en su marca más alta desde el 25 de noviembre.

El indicador que elabora el J.P. Morgan alcanzó su máximo en casi once meses y se situó en 655 puntos básicos, según muestran las pizarras financieras.

El indicador que muestra a qué tasa puede financiarse un país respecto al rendimiento de los bonos de EEUU dejó atrás el mínimo que había constatado entre julio y agosto, cuando llegó a rondar los 400 puntos básicos.

Desde entonces, este indicador empezó a escalar, de manera que en los dos primeros días de octubre avanzó un 7,9 por ciento, y en lo que va del año se amplió un 14,7 por ciento.

El índice del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) en la rueda financiera, en tanto, aumentó un 0,5 por ciento en el transcurso de esta jornada, mientras los bonos en dólares también constataron una subida del 0,2 por ciento.

El incremento de la prima de riesgo se produce mientras el presidente, Javier Milei, se encuentra en París junto con la plana mayor de su Gobierno para promover un foro de inversiones llamado Argentina Week (Semana Argentina).

Durante un discurso que brindó más temprano este viernes tras recibir el reconocimiento como «Economista más influyente» del Foro Económico de París, el mandatario atribuyó el avance del riesgo país a «convulsiones internacionales».

El jefe de Estado argentino, que el jueves se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, también aseguró que, si logra la reelección en las elecciones presidenciales de octubre de 2027, «el riesgo país se va a desplomar».

El ministro de Economía, Luis Caputo, también coincidió en que el escenario internacional contribuye al aumento del riesgo país, pero señaló como motivo el «temor a volver al infierno», en alusión a una eventual victoria del principal bloque de la oposición, asociado al kirchnerismo.

La actividad económica retrocedió en julio a su peor métrica en seis años, con una retracción mensual del 2,9 por ciento, según cifras oficiales dadas a conocer la semana pasada.

La pobreza del país sudamericano entre el segundo semestre de 2025 y el primero de este año, en tanto, aumentó 4,1 puntos porcentuales hasta alcanzar al 32,3 por ciento de sus habitantes, mientras que la indigencia creció 1,2 puntos porcentuales y afectó al 7,5 por ciento de la población.

Al presentar el programa financiero de los próximos dos años, el Gobierno argentino aseguró en julio que podía afrontar todos los vencimientos de capitales y de intereses en 2026 y en 2027. (Sputnik)