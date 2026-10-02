Raúl Heredia, abogado constitucionalista de Comodoro Rivadavia, fue consultado por ABC Radio por FM Records sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la extranjerización de la tierra, incluso sin los límites que si bien se ampliaban en parte se sostenían en el malogrado proyecto de Ley que el gobierno de Javier Milei no pudo tratar, luego del trapo de Malvinas en el Mundial.

“De esta Corte no me sorprende nada y de manera imprevista sacan este acuerdo cuando la gente ya se expresó contra la extranjerización de la tierra. No es sorprenderte porque estos tres jueces de la Corte no responden a los intereses que no son los estratégicos de la Nación”, indicó.

De inmediato, el abogado constitucionalista indicó que la Corte incurre además en una flagrante contradicción ya que «dicen que cualquier ciudadano puede pedir una medida cautelar, pero le rechazan a la Asociación de Ex Combatientes de Malvinas la llamada legitimación activa”, resaltó.

Heredia señaló que “Desconocen las consecuencias de lo que han decidido y reestablecen la vigencia del DNU 70 porque voltean la cautelar. Esto hace muy complicada la situación porque las ventas (de tierra) pueden hacerse en cualquier momento”.

Explicó que “En el año 2022 publique un libro llamado Naufragio institucional y control de inconstitucionalidad. Allí analizo que el control jurídico porque la Corte tiene el control político del Congreso, pero cuando el Congreso es una escribanía del oficialismo la Corte queda sin control. Hay sentencias donde la Corte invade la competencia del Congreso y yo lo he llamado golpe institucional contra la Constitución”.

Por último, advirtió que “Los fallos de la Corte también pueden ser revisados porque es una autoridad pública que no esta excluida del artículo 43 donde se consagra la acción de amparo. Si yo fuera juez estaría muy ansioso en decirle a la Corte que no voy a acatar esta decisión”.