La Corte, que facilitó la venta de la tierra a extranjeros sin límite alguno, fue escrachada en San Martín de los Andes.

En Diputados se ratificó sesión para el 15, para intentar voltear el DNU 70. Los legisladores de LLA, que bancan a sus compañeras de bancada acusadas de narcotráfico, piden la expulsión de Juan Grabois, por haberlos insultado.

El presidente sigue en París, mientras espera la llegada a la Argentina, para noviembre, del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que según informes periodísticos fue quien pidió a la Corte que posibilite la venta de tierras sin límite alguno.

El gran Rodrigo Lussich volvió a homenajear a Tato Bores, en aquel episodio con la juez María Servini de Cubría, que reconvirtió con una canción a los miembros de la Corte que la tierra vendían.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: