La «entrevista» del presidente Javier Milei con Luis Majul sigue dando que hablar. Hoy repasamos lo que dijo sobre la ausencia de Donald Trump en su discurso ante la ONU y la confirmación de que militarizó la quinta de Olivos.

Mientras tanto, fiel a su costumbre, el ministro de Economía Luis Caputo le echó la culpa al kirchnerismo sobre la caida de acciones, desinversiones y riesgo país. Habló del anticiristo.

El influencer Davoo puso en su lugar a streamers libertarios que citaron a Javier Milei pero les dio miedo hacerlo públicamente.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: