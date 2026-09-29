La seccional de ATE Comodoro Rivadavia realizará un paro de 48 horas que comenzará este jueves. La medida de fuerza ya fue comunicada a la subsecretaría de Trabajo de la provincia, a quien se le informó que la acción de protesta es en rechazo a la propuesta que hizo el gobierno provincial de trabajar los sábados como manera de obtener la devolución de los descuentos “realizados de manera ilegal, ilegitima y arbitraria”.

La propuesta del gobierno fue rechazada en asamblea, donde la mayoría resolvió realizar el paro por 48 horas, a partir de las 00,00 hs del 01 de octubre 2026, por incumplimiento de conciliación obligatoria, de los acuerdos firmados, de pases a planta, falta de pago de medios cargos, falta de devolución de haberes descontados y constante liquidación defectuosa de haberes.