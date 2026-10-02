Raly Barrionuevo volvió a poner las canciones en el centro de su recorrido con “El camino de Solgo”, su nuevo álbum, un trabajo que reúne composiciones surgidas de varios años de búsqueda y que ahora comienza a encontrar su lugar sobre los escenarios.

En diálogo con ABC Radio por FM Records, el cantautor habló sobre el proceso creativo del disco, la historia detrás de su nombre, su encuentro musical con Silvio Rodríguez y también sobre el vínculo que construyó con Milo J, a quien acompañó recientemente en una presentación.

El músico explicó que el álbum contiene 14 canciones seleccionadas entre muchas otras que quedaron fuera y que el paso de llevarlas al escenario constituye una etapa completamente diferente.

“Las canciones se van solitas encontrando su espacio en el concierto”, contó.

Y dejó clara su manera de entender la música: “No soy una persona ni un artista que esté pensando en un impacto inmediato”. Para Barrionuevo, una vez que una canción es publicada comienza su propio recorrido y encuentra su destino en el vínculo con quienes la escuchan.

El cuento de María Teresa Andruetto que se convirtió en la columna vertebral del disco

Uno de los elementos centrales de “El camino de Solgo” nació de una colaboración inesperada con la escritora María Teresa Andruetto.

Barrionuevo contó que le había pedido un texto breve para acompañar una canción y que recibió el cuento “Solgo”. A partir de ese momento, el relato terminó transformándose en la guía conceptual del disco.

“De repente Solgo vino a ser como la guía de este disco. Se transformó como en la columna vertebral y ahí llegó y unió todas las canciones en un mismo concepto”, explicó.

El artista también reconoció ciertas similitudes entre su propia historia y el personaje de Solgo, especialmente en su decisión de preservar la independencia y la autodeterminación frente a presiones externas.

“En algunas cosas tengo imágenes que me identifican”, señaló, aunque aclaró que no se considera un alter ego del personaje sino que lo toma como una referencia y una guía.

“Escribir canciones es el motivo de mayor satisfacción y también de mayor frustración”

Para Barrionuevo, la composición sigue siendo el núcleo de su actividad artística.

Explicó que muchas veces una canción atraviesa un largo proceso hasta encontrar aquello que realmente quiere expresar, y que son numerosas las ideas y versiones que terminan descartadas.

“Cuando eso se logra es la felicidad absoluta”, afirmó.

En ese proceso aparece también la identificación del público: historias individuales que terminan convirtiéndose en emociones compartidas.

“Me encanta que la gente se pueda encontrar en las canciones”, sostuvo, y definió a la música como una especie de refugio.

La voz de Silvio Rodríguez llegó al disco

Una de las colaboraciones más especiales de “El camino de Solgo” es la participación de Silvio Rodríguez en la canción “El camino del zorro”.

Barrionuevo contó que originalmente no tenía previsto invitarlo, pero que la propia canción parecía pedir esa voz.

Finalmente recurrió a una amiga en común, le hizo llegar el tema y, pocos días después, recibió la grabación de Rodríguez.

“La verdad que ha sido hermoso eso”, relató.

“El Inquisidor” y una mirada sobre el poder

Durante la entrevista también fue consultado por “El Inquisidor”, una de las canciones del nuevo material, y por la posible relación entre su letra y el escenario político argentino.

Barrionuevo sostuvo que la canción funciona como una imagen que puede atravesar distintos momentos históricos y señaló que, desde su perspectiva, existe desde hace tiempo una vinculación problemática entre poder y política.

En sus palabras, la canción puede contextualizarse “en el momento que sea, también en la actualidad”.

El vínculo con Milo J

Otro de los momentos destacados de la charla fue su reciente participación junto a Milo J en “Luciérnagas”, donde interpretó simbólicamente la parte correspondiente a Silvio Rodríguez.

Barrionuevo contó que, pese a venir de un viaje muy largo, aceptó la invitación porque considera que el joven artista merece acompañamiento.

“Hay que cuidarlo”, explicó, no solamente por su edad sino porque lo considera una figura valiosa para generaciones atravesadas por las redes sociales y la sobreabundancia de información.

“Me parece que es una persona valiosa, que es una luz”, sostuvo.

Un reencuentro con Comodoro

Raly Barrionuevo regresará a Comodoro Rivadavia para presentar “El camino de Solgo”, acompañado por parte de su repertorio, en el Cine Teatro María Auxiliadora el sábado 10 de octubre a las 21 horas. La fecha fue confirmada en la agenda local y por la organización del espectáculo.

El nuevo disco llegará así a una ciudad con la que el cantautor mantiene un vínculo histórico, en un concierto que propone recorrer sus nuevas canciones sin dejar de lado parte de una obra que ya forma parte de la memoria de varias generaciones.

Y, como resumió durante la entrevista, el círculo termina de cerrarse cuando la canción abandona al artista y encuentra su propio camino en quien la escucha.