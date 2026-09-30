El presidente Javier Milei consiguió por la Corte Suprema la extranjerización de tierras que le negó el Congreso. Los jueces rechazaron la inconstitucionalidad del artículo correspondiente del DNU 70, sin analizar la cuestión de fondo.

La Cámara de Diputados comenzó a tratar hoy el nuevo escenario. Hubo una fuerte discusion del diputado Juan Grabois con legisladores de LLA, en especial con Jairo Guzmán. El titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, adelantó que ahora si Diputados tratará el DNU, que está vigente por promulgación automática desde el 2023.

El daño de la Corte, al establecer ese artículo, es mayor que el que propiciaba la ley que el bloque oficialista del Senado no pudo tratar luego del trapo de Malvinas en el mundial.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: