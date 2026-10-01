Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la noche, alrededor de las 21:45 horas, en el sector de Portugal y Ruta, en Comodoro Rivadavia.

Según la información preliminar, el siniestro involucró a un Chevrolet Onix y un Volkswagen Gol. Tras la primera colisión, el Gol terminó impactando contra una camioneta perteneciente al área de Operaciones de la Policía.

En el Gol circulaban tres personas. Una de ellas resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Regional, mientras que los otros dos ocupantes habrían sufrido golpes y fueron asistidos.

En el Onix viajaba una mujer de 78 años, quien fue atendida en el lugar por personal sanitario, con colaboración de efectivos policiales.

Personal de Policía y Tránsito permaneció en el sector realizando las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Información en desarrollo.