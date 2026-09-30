El siniestro ocurrió hace instantes y movilizó a los servicios de emergencia. Una persona murió y otras dos resultaron lesionadas.

Un vuelco ocurrido en la denominada curva a la altura de Jumbo, en Comodoro Rivadavia, dejó como saldo una persona fallecida y dos lesionadas.

Tras el accidente se desplegó un importante operativo de emergencia para asistir a las personas involucradas y trabajar en el lugar.

Como consecuencia del siniestro, una de las personas murió, mientras que otras dos resultaron heridas y recibieron asistencia médica.

Hasta el momento no fueron informadas las circunstancias en las que se produjo el vuelco. Se aguarda información oficial sobre la identidad de la víctima y el estado de salud de los lesionados.

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