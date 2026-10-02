«La importancia de lograr que el crecimiento, que hasta ahora se concentró mayoritariamente en los sectores energético, minero y agrícola, se amplíe y se distribuya de manera más equitativa entre los distintos sectores de la economía y entre los trabajadores», puntualizó la representante del organismo en conferencia de prensa.

Las declaraciones se producen después de que en la víspera concluyera una misión técnica del FMI para realizar la tercera revisión del programa vigente con Argentina, por el que el organismo otorgó al actual Gobierno un préstamo de 20.000 millones de dólares en abril de 2025.

La portavoz del FMI consideró que «existe un reconocimiento compartido entre el FMI y las autoridades argentinas» sobre este aspecto relacionado con el crecimiento, y también destacó la coincidencia en lograr una mayor resiliencia del país.

«Esto significa que, en este momento, gran parte de la atención de las discusiones más allá de los detalles del programa, se centra realmente en cómo la Argentina puede consolidar los logros de la estabilización alcanzada y extenderlos al conjunto de la economía», indicó Kozack.

Estas condiciones son esenciales para lograr «una inversión más sólida», y para «respaldar un crecimiento económico duradero y la creación de empleo», observó la referente del organismo multilateral.

Sobre la misión del FMI, que permaneció nueve días en Argentina, Kozack señaló que «las conversaciones prosiguen y continuarán en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel técnico para la revisión».

«Por consiguiente, varias de las cuestiones planteadas formarán parte, naturalmente, de las deliberaciones entre el FMI y el equipo técnico, por ejemplo, el posible impacto en los ingresos fiscales», expresó.

Argentina, que pagó el viernes a la entidad 795 millones de dólares en concepto de intereses, aguarda que se apruebe la tercera revisión de sus cuentas públicas para lograr un nuevo giro del organismo por 869 millones de dólares.

Buenos Aires tiene pendiente con el organismo de crédito otro vencimiento de 865 millones de dólares en noviembre y otro de 344 millones de dólares en diciembre.

La entidad multilateral avaló en mayo la segunda revisión del programa vigente y destrabó un giro al país de 1.000 millones de dólares.

Argentina recibió un primer desembolso de 12.000 millones de dólares tras la concesión del crédito y otros 2.000 millones luego de la primera revisión de las cuentas públicas, realizada en agosto de 2025.

El FMI otorgó en abril de 2025 un crédito a Argentina por 20.000 millones de dólares, que se suma al rescate que gestionó en 2018 el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) por 45.000 millones de dólares.

La deuda de Argentina con el organismo asciende a 58.251 millones de dólares al 31 de agosto, según cifras oficiales del Ministerio de Economía. (Sputnik)