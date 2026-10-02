El servicio funciona en el Hospital Regional desde 2022 y este año fue recategorizado por el Ministerio de Salud de la Nación como Centro de Alta Complejidad

En el marco de la apertura de la 12° Expo Industria, el Centro Oncológico Pediátrico “Dr. Carlos A. Bulgheroni” fue reconocido por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia por su destacado aporte a la salud pública de la región y su impacto en la atención de niños, y adolescentes de toda la Patagonia Sur.

Inaugurado en 2022 gracias al aporte de Pan American Energy por la conmemoración de su 25° aniversario, el Centro funciona en el Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti y es único en la región patagónica. Su creación permitió que pacientes de toda la Patagonia Sur puedan acceder a diagnóstico, tratamiento e internación en Comodoro Rivadavia, evitando derivaciones a centros especializados de Buenos Aires u otras provincias y favoreciendo el acceso a una atención de calidad cerca de sus hogares.

Próximo a cumplir cuatro años, el servicio que depende de la Secretaría de Salud del Chubut, se ha consolidado como un centro de referencia a nivel nacional, no solo por la incorporación permanente de equipamiento y tecnología de avanzada, sino también por la capacitación continua y el compromiso profesional y humano de sus equipos médicos y de enfermería.

Desde su inauguración, el Centro atendió más de 1500 consultas y recibió más de 600 internaciones de pacientes de entre 0 y 18 años. Como resultado de la recategorización realizada este año por el Ministerio de Salud de la Nación, fue reconocido como Centro de Alta Complejidad para el tratamiento de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central, reafirmando la excelencia y capacidad resolutiva alcanzadas por el servicio.

La hemato oncóloga pediátrica Florencia Gutiérrez (MP 4769), a cargo del Centro, destaca que “este espacio representa un claro ejemplo de lo que puede lograrse cuando los sectores público y privado trabajan unidos por un objetivo común: brindar más oportunidades a nuestros niños y sus familias. Su desarrollo no solo fortalece el sistema sanitario regional y posiciona a Comodoro Rivadavia como una ciudad de referencia en servicios de alta complejidad, sino que también permite que los pacientes reciban atención especializada cerca de sus seres queridos, evitando el desarraigo y el dolor que implica tener que dejar su lugar de residencia para acceder a un tratamiento.”

Desde PAE, Horacio García, Gerente de Relaciones Institucionales para el GSJ, destacó: “Ser parte de este proyecto nos llena de orgullo. Nos sentimos profundamente vinculados a Comodoro Rivadavia y celebramos que este Centro continúe creciendo y consolidándose como un referente en la atención del cáncer infantil. Apoyamos a la salud porque tenemos una fuerte unión con la ciudad, y un compromiso con la región. El desarrollo de este Centro Oncológico es una muestra de nuestro trabajo permanente para mejorar la calidad de vida de quienes viven en Golfo San Jorge”.