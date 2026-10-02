Con el Predio Ferial colmado de público y una amplia representación de empresarios, sindicatos, universidades, científicos, funcionarios y fuerzas de seguridad, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó el desarrollo de la 12° Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica.

En diálogo con La Posta Comodorense, Zárate valoró especialmente la diversidad de sectores presentes y sostuvo que el objetivo de la Expo no se limita a mostrar proyectos, sino a generar condiciones para discutir el futuro productivo de Comodoro Rivadavia.

“Estamos mirando la totalidad del predio, está todo lleno, completo”, señaló, y remarcó la presencia de representantes de distintos sectores vinculados con el desarrollo económico, científico y tecnológico.

La 12° Expo Industrial se desarrolla del 1 al 3 de octubre en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, con una agenda que incluye conferencias, paneles, rondas de negocios y espacios de vinculación regional.

Durante la entrevista, Zárate puso el foco en la situación laboral de la ciudad y en la necesidad de generar nuevas oportunidades de empleo a partir de la diversificación económica.

El funcionario vinculó este desafío con el escenario que atraviesa el sector hidrocarburífero y mencionó un índice de desocupación del 9,7%. El dato oficial más reciente del INDEC para el aglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly ubicó la desocupación en 9,2% en el segundo trimestre de 2026.

Zárate sostuvo que la Expo busca justamente poner en discusión alternativas frente a ese escenario.

“Lo que tratamos justamente es de meter el desafío del empleo a través de dos grandes vectores: la innovación tecnológica y la diversificación económica”, explicó.

En ese sentido, planteó que el futuro productivo de Comodoro debe discutirse a partir de las capacidades existentes en la ciudad y sin desconocer las transformaciones que atraviesa la economía regional.

Uno de los aspectos que destacó Zárate fue que una de las actividades centrales de la apertura no estuvo enfocada únicamente en los discursos institucionales, sino en la firma de convenios con universidades argentinas y chilenas.

La Expo cuenta este año con la participación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Los Lagos de Chile, que participa por primera vez con especialistas en acuicultura y desarrollo de recursos marinos.

Zárate destacó además que el rector de la UNPSJB anunció el desarrollo conjunto de líneas de investigación financiadas entre la universidad y la Agencia, orientadas a abordar problemas concretos relacionados con la diversificación económica.

Uno de los proyectos mencionados es la acuicultura, área sobre la que Comodoro Conocimiento viene trabajando junto con instituciones científicas y académicas de Argentina y Chile.

“Eso significa sinergia, significa cooperación”, sostuvo Zárate, quien valoró especialmente la participación de especialistas de la Universidad de Los Lagos.

El titular de Comodoro Conocimiento consideró que la discusión sobre el desarrollo de la ciudad debe partir de la situación actual y, al mismo tiempo, proyectarse hacia nuevas actividades productivas.

En ese marco, señaló que la innovación, el conocimiento y la diversificación aparecen como herramientas para ampliar las posibilidades económicas de la ciudad y generar nuevas oportunidades laborales.

“La presencia de la Universidad de Chile, el máximo especialista en toda América del Sur sobre esta temática, con el nivel de compromiso que lo hizo, no puede menos que enorgullecernos como ciudad”, expresó.

La estrategia de vincular universidades, empresas, organismos públicos y sectores productivos con nuevas líneas de investigación y desarrollo forma parte del trabajo que Comodoro Conocimiento viene impulsando en materia de innovación y diversificación productiva.