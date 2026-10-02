En el marco de la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia, representantes de Pan American Energy (PAE) destacaron la importancia de mostrarle a la comunidad cómo se trabaja actualmente en los yacimientos maduros de la región.

En dialogo con La Posta Comodorense, Horacio Garcia -gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy explicó que el objetivo es que los vecinos puedan conocer de cerca lo que sucede en un yacimiento ubicado a unos 70 kilómetros de la ciudad, una actividad que muchas veces permanece alejada de la mirada cotidiana de los comodorenses.

“Estamos mostrando lo que hacemos con la tecnología, con los pozos, con la inyección, un poco de todo”, señaló.

Una noticia que genera expectativa

Durante la conversación también se hizo referencia a una “muy buena noticia” vinculada a los pozos maduros, que fue valorada como un hecho importante para la provincia, Comodoro Rivadavia y el país.

Desde PAE remarcaron el compromiso de la empresa con la ciudad y con Chubut, y consideraron que este tipo de novedades generan expectativas en torno al desarrollo de la actividad hidrocarburífera.

“Pan American tiene el firme compromiso con Comodoro Rivadavia, con la provincia del Chubut, y estos son los ejemplos”, expresó el representante.

La Expo como espacio para mostrar lo que hace Comodoro

Consultado sobre la continuidad de la Expo en un contexto económico complejo, destacó el crecimiento de la propuesta y la participación de empresas, emprendedores y familias.

“Cada vez hay más stands, más ronda de negocios”, sostuvo, y remarcó que la exposición logró mantenerse pese a los distintos escenarios económicos.

También valoró que las familias puedan recorrer el predio y conocer qué producen y desarrollan las empresas y emprendedores de la ciudad.

“Hay que mostrar a los emprendedores, a las grandes empresas y a todos los que quieran realmente lo que hace esta ciudad”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la Expo representa una oportunidad para poner en valor el trabajo local y planteó una pregunta como eje: “¿Qué hacemos hoy por Comodoro Rivadavia?”

La respuesta, según planteó, está en la diversidad de actividades, empresas, proyectos y emprendimientos que se presentan durante estas jornadas.