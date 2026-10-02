El Concejo Deliberante realizó este mediodía la quinta sesión extraordinaria del período, que había sido convocada por el Ejecutivo con el objetivo de tratar la actualización tarifaria del boleto del servicio que presta la empresa Diadema; y la modificación del contrato con la empresa MR SRL – Sol bus. Ninguno de los proyectos fue tratado en recinto.

“Damos inicio a una insólita y poco consensuada sesión extraordinaria”. Esas fueron las palabras elegidas este mediodía por el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, para dar apertura a la quinta sesión ordinaria, que había sido citada el martes por el ejecutivo municipal.

La convocatoria de Moreno 815 giró en torno al nuevo boleto para las frecuencias de transporte público que presta la empresa Diadema; y la modificación del contrato de concesión con la firma MR SRL – Sol Bus, que introduce (entre otros puntos) una prórroga de 18 meses al plazo para incorporar las unidades restantes al servicio de transporte urbano.

Desde la bancada Despierta Comodoro, Martin Gómez fue el primero en pedir la palabra, coincidiendo con lo dicho por Sampaoli: “adhiero a los adjetivos que usó para referirse a esto que estamos presenciando” dijo. “Esto es inédito, insólito, y no sé si hay algún tipo de antecedente respecto a esta irregularidad de funcionamiento entre ambos poderes”, agregó.

Las referencias del concejal aludían a que ambos proyectos ingresaron al legislativo local el mismo día que se presentó la convocatoria a sesión, sin ningún tipo de reunión informativa, mesa de trabajo o dialogo previo al tratamiento, a pesar del nivel de análisis que requieren ambos expedientes. Tampoco hubo comunicación previa para consensuar fecha de la extraordinaria o anticipar que se convocaría.

“Es insólito, no puedo dejar de marcar esa cuestión y como vengo sosteniendo desde la banca, el funcionamiento del Estado comodorense tiene que por lo menos llegar un piso de normalidad” reclamó Gómez para finalizar cuestionando que “esto no tiene ningún sentido”.

Omar Lattanzio (PLICh) también criticó la urgencia en convocar a una sesión extraordinaria para tratar dos temas que afectan directamente a los vecinos: “llamar a extraordinaria para subir a $2846 pesos el boleto de Diadema es tirado de los pelos. Estuvimos dos meses discutiendo el boleto de MR, y ahora nos quieren meter el 115% de aumento de un día para otro. Esto es insólito” dijo.

El concejal también se refirió a la modificación del contrato son Sol Bus y las consecuencias directas que prorrogar hasta 18 meses el plazo para completar la flota de colectivos tendría sobre el empleo de los choferes de la anterior prestadora del transporte. “No acompaño absolutamente nada”, sostuvo.

Las argumentaciones de los concejales fueron seguidas desde las barras por el grupo de choferes que resta integrar al sistema de transporte, y dieron lugar a la aprobación del Orden del Día, determinando que ambos proyectos del poder ejecutivo no sean tratados en la fecha. A partir de la semana próxima entonces, los expedientes serán evaluados por el pleno de los ediles.