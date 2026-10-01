En minutos arranca la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante en la que se analizarán los dos pedidos solicitados por el Ejecutivo, que todo parece indicar serán enviados a comisión.

El Ejecutivo envío al parlamento municipal la propuesta de aumento del colectivo de Diadema, a 2646 pesos, y el cambio del contrato con MR para autorizar que la llegada de los 26 colectivos restantes, que debían incorporarse antes del 31, se haga dentro de 6 meses.

La sesión, que se estima será breve, se realizará con la presencia de los ex choferes de Patagonia que aún esperan su incorporación a MR.