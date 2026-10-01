En una sesión tan breve, como picante, por unanimidad los concejales enviaron a comisión los dos temas que el Ejecutivo había puesto a consideración en la sesión extraordinaria.

El propio presidente del Concejo, Maximiliano Sampaoli, criticó la convocatoria, que definió como insólita y carente de información y consenso, algo que aprovechó el concejal de Despierta Comodoro, Martín Gómez, para reforzar los cuestionamientos hacia el Ejecutivo.

El concejal del PLICH, Omar Lattanzio, se sumó a la crítica y a la propuesta de modificación del contrato con MR y adelantó su eventual tratamiento negativo en el recinto o en comisiones. Los concejales de Despierta Comodoro, Martín Gómez y Luciana Ferreira, le contestaron a Lattanzio, al que definieron como oficialista, y consideraron que se había llegado a este pedido de modificación por el propio contrato que, recordaron, su bancada votó en forma negativa.

De inmediato, se puso a consideración el envío de los dos temas a comisión, que fue aprobada por unanimidad.