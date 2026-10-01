El Secretario General y Diputado Nacional participó en la sede de la OCDE del histórico anuncio encabezado por el Gobernador Ignacio Torres, el Ministro de Economía Luis Caputo y el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni. La inversión contempla la instalación de 20 nuevas plantas de polímeros, 100 pozos adicionales y 600 intervenciones en Cerro Dragón para contener el declino de la Cuenca y proyectar el desarrollo no convencional.

En una jornada bisagra para el futuro de la provincia, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, liderado por su Secretario General y Diputado Nacional, Jorge ‘Loma’ Ávila, participó este jueves en París del anuncio oficial del primer proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) enfocado en la actividad hidrocarburífera convencional del país.

El acuerdo estratégico, alcanzado por Pan American Energy (PAE) y la firma internacional SNF, contempla un desembolso superior a los 1.200 millones de dólares destinados al yacimiento Cerro Dragón y a la Cuenca del Golfo San Jorge.

La presentación formal tuvo lugar en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante las actividades del Argentina Week. Estuvo encabezada por el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni; el Gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres; el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el representante de los trabajadores petroleros de la región, Jorge Ávila.

El rol clave del gremio y la alianza de competitividad

A su turno, el gobernador Ignacio Torres remarcó que se trata del primer RIGI upstream convencional del país e hizo especial hincapié en el esfuerzo articulado entre el Estado provincial, la Nación, las operadoras y la representación sindical encabezada por el dirigente de la Cuenca San Jorge.

«Lo más importante que logramos previo a esta inversión, sobre todo por lo simbólico, fue un acuerdo inédito donde los representantes de los trabajadores, que en este caso está en la compañía aquí de Jorge Ávila, diputado nacional y Secretario General de Petroleros Privados, se comprometieron a operar siendo más competitivos y de manera más eficiente», destacó Torres.

El mandatario provincial ponderó la baja de regalías en áreas marginales, la quita de retenciones nacionales y la eliminación de aranceles a la importación de polímeros lograda a finales de 2024, asegurando que «cuando las cosas se hacen bien, de manera eficiente y con previsibilidad, estas inversiones son posibles y se traducen en más trabajo y más exportaciones».

Compromiso con la producción y el empleo

La presencia y el trabajo parlamentario y gremial de ‘Loma’ Ávila resultaron determinantes para consolidar el marco normativo que incluyó al sector convencional dentro de los beneficios del RIGI y las exenciones tarifarias necesarias para reactivar la región.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados del Chubut se ratificó el compromiso ineludible de seguir defendiendo la estabilidad laboral, la reactivación de las contratistas pymes locales y la generación de nuevas fuentes de empleo genuino, posicionando a la Cuenca del Golfo San Jorge nuevamente en el centro del mapa de inversiones del país.

Ávila, valoró el impacto directo que tendrá la llegada de capitales en la recuperación terciaria y el sostenimiento del empleo en la región. El referente sindical remarcó la importancia de consolidar proyectos de esta magnitud en un escenario complejo para la producción tradicional. Al respecto, sostuvo que “hemos logrado bastante en los últimos tiempos con una cuenca golpeada, madura, y que se apueste al polímero con una inversión tan importante como la que hace Pan American ayuda a pensar en un futuro distinto, más prolijo y con mucho más cuidado; indudablemente va a devolverle el trabajo a la gente”.

Asimismo, el dirigente repasó el panorama operativo actual de la zona y enfatizó el valor de mantener la infraestructura en movimiento. Ávila precisó que “hoy tenemos una cuenca que cuenta con 8 perforadores, 23 workovers, 18 pulling, una enorme cantidad de equipos trabajando y produciendo”, agregando que “trabajar para el polímero ayuda a nuestra cuenca madura en nombre de todos los trabajadores”.

En ese sentido, el legislador nacional ponderó la continuidad de la operadora en el yacimiento y la relevancia del nuevo esquema de inversión terciaria para evitar el declive de la producción local. “Pan American nunca se retiró del Golfo. Es la empresa que más perforadores tiene arriba, más workovers y más pulling. Si no hubiese estado hoy la posibilidad de que el polímero siga, indudablemente el yacimiento caería y no habría forma de levantarlo; se levanta gracias a la inversión en polímeros”, afirmó.

Respecto del acompañamiento político y normativo para posibilitar el arribo de estas inversiones, Ávila recordó la labor conjunta entre el sector gremial y las autoridades provinciales. “Nosotros votamos estas leyes. Acompañamos al Gobernador cuando bajaron las regalías y en toda la campaña para mantener los puestos de trabajo. Lo que buscamos siempre es que al trabajador se le garantice empleo para poder sobrevivir, manteniendo la cuenca activa día a día”, concluyó el dirigente.