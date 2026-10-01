El Ejecutivo convocó para hoy a las 12 al Concejo Deliberante a una sesión extraordinaria para tratar la modificación del contrato con MR y el aumento del boleto de Transporte Diadema a 2846 pesos.

La convocatoria cayó como un balazo de agua fría sobre los ediles, empezando por los del oficialismo, que se enteraron el martes cuando la nota ingresó formalmente por Presidencia.

Además de la falta de comunicación, los temas del orden del día no ayudaron mucho, ya que el más significativo impulsa una extensión, via modificación del contrato, ajustado al pliego, para que MR complete la incorporación de colectivos en 6 meses.

El detalle principal es que el pedido de modificación no parte de una dificultad de la transportista, que ya tiene listos los 26 colectivos que debía sumar, a los 95 ya operativos, antes del 31 de octubre, sino del municipio porque no está en condiciones de hacer frente del mejoramiento del servicio.

Habrá que ver qué sucederá durante la mañana, que puede surgir de las reuniones entre funcionarios y concejales, Pero en principio todo parece indicar que la propuesta de extensión no sería aprobada hoy.