El gobernador destacó la inversión de $2.920 millones destinada a una obra estructural que permitirá resguardar a las familias ante la erosión costera y el avance del mar, luego de años de reclamos. La obra se ejecutará en el barrio Presidente Ortiz, en el marco del Plan Galina, y se extenderá a lo largo de 390 metros de costa. “Esta es la primera vez que un gobernador camina las calles con un proyecto técnico y concreto en la mano”, expresó Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó una recorrida junto a vecinos por el sector de Km 5 en Comodoro Rivadavia donde la Provincia ejecutará la obra de defensas costeras del barrio Presidente Ortiz.

Acompañado por el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, el mandatario evaluó la situación de la zona afectada por las recientes lluvias y dialogó con los habitantes del sector sobre el proyecto que se desarrollará, en el marco del Plan Galina, luego de años de reclamos vecinales.

La inversión provincial asciende a $2.920.550.179,95 y permitirá dar una respuesta estructural al histórico problema de la erosión costera, resguardando a las familias frente al avance del mar y evitando medidas paliativas.

Una respuesta estructural para Km 5

Al respecto, Torres ratificó que “después de años de promesas incumplidas, estamos garantizando inversiones concretas como nunca antes se hicieron en la ciudad, y esto no aplica únicamente a Km 5, sino a todo el ejido municipal de Comodoro Rivadavia”.

Asimismo, destacó que “una prueba de esto es que ya tenemos en plena ejecución el enrocado de la ladera del Cerro Chenque, y finalizamos con éxito la protección del Hospital Alvear en Km 3”.

Sobre la recorrida realizada junto a los habitantes del sector, el titular del Ejecutivo sostuvo que “escuchar a los vecinos cara a cara nos confirma que estamos en el camino correcto, y si bien durante muchísimo tiempo les mintieron en la cara cuando les dijeron que iban a solucionar una problemática histórica, esta es la primera vez que un gobernador camina las calles con un proyecto técnico y concreto en la mano”.

Inversiones para resguardar a las familias

“Llegamos a este punto de emergencia, con el agua literalmente a pocos metros de las viviendas, y esto fue producto de años de desidia por parte de las gestiones provinciales que miraron para otro lado, sumado a una histórica falta de planificación. Pero, como lo dijimos desde el primer día de gobierno, dar respuestas concretas a los problemas de los vecinos es innegociable”, indicó el Gobernador.

Por último, Torres se refirió a la obra que la Provincia ejecutará a partir de una inversión de casi $3 mil millones y aseguró que “es una decisión política para cuidar la vida y el patrimonio de las familias comodorenses”.

Características de la obra

La obra “Protección Costera Barrio Presidente Ortiz”, previamente licitada, comprende una inversión provincial de $2.920.550.179,95.

El proyecto prevé una protección costera que se extenderá a lo largo de 390 metros, en dirección sur-norte. La estructura se construirá a partir de la cota inmediata al desnivel existente entre la calle y la playa.

La solución consistirá en un núcleo conformado por los escombros dispersos en la zona y rocas de menor tamaño, una subcapa, una coraza de rocas de mayor peso y un pie de talud.

El núcleo estará compuesto por escombros y rocas pequeñas, que permitirán completar los espacios vacíos generados por el material de tamaño variable. Posteriormente, se perfilará y se colocará sobre él un filtro geotextil de 400 gr/m².

El volumen total estimado de escombros y material del lugar necesario para la construcción es de 1.100 m³. Asimismo, sobre el núcleo se dispondrá una manta geotextil tipo N 80.2, con una densidad nominal de 400 gr/m², para evitar la pérdida del material fino. Las mantas estarán solapadas 0,60 metros y cubrirán una superficie estimada de 1.880 m².

Con rocas de entre 250 y 350 kilos, se construirá una subcapa con un talud de pendiente 1V:1,5H (equivalente a 33 grados), que llegará hasta el nivel de calle y descansará sobre las mantas geotextiles previamente colocadas. Tendrá un coronamiento de ancho variable, un espesor promedio de 50 centímetros y demandará aproximadamente 1.200 m³ de roca.

En el extremo inferior de la subcapa se dispondrá un pie de talud o pie de coraza, conformado por rocas de entre 5 y 7 toneladas, con el objetivo de brindar asiento y protección a la estructura. Se estima que requerirá alrededor de 880 m³ de material.

Sobre el pie y el talud de la subcapa se colocará la coraza, integrada por rocas de aproximadamente 5 toneladas. Esta capa demandará unos 1.500 m³ de roca, tendrá una pendiente de 1V:1,5H y un espesor total de entre 0,80 y 1 metro. Su coronamiento quedará al nivel de la calle.