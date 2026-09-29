Las áreas operativas trabajan ininterrumpidamente en zona sur y norte para asegurar el correcto flujo del agua de lluvia. Autoridades locales insisten en la importancia de respetar los horarios de recolección de basura para evitar obstrucciones.

Ante el pronóstico de lluvias que afectan la ciudad, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia dio continuidad este martes, a los operativos de mantenimiento preventivo, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de desagües en los distintos barrios.

Los intensos trabajos se focalizaron en lugares puntuales de los barrios 30 de Octubre, Juan XXIII, Centro, La Loma y Stella Maris, además de intervenir fuertemente en el sector sur de la Ruta Nacional N° 3. En cada uno de los frentes, el personal se abocó a destapar las estructuras y retirar una importante cantidad de barro, hojas y basura domiciliaria que obstruía por completo el paso del agua por los ductos, canales soterrados y bocas de tormenta.

Desde la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación remarcaron que el compromiso ciudadano es clave para asegurar el drenaje en la ciudad. En ese marco, instaron a los vecinos a respetar los días y horarios del servicio de recolección, evitando que los residuos queden expuestos al clima o a los animales y terminen tapando los conductos.