Pan American Energy junto a la Asociación Conciencia y con el apoyo del Ministerio de Educación del Chubut y de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia promueven esta iniciativa, enmarcada en el Modelo de Naciones Unidas.

Con la participación de más de 400 estudiantes de 34 escuelas secundarias públicas y privadas de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Puerto Madryn y Rawson, se llevó adelante la 9° edición del Programa Uniendo Metas, una iniciativa que impulsa Pan American Energy (PAE) junto a la Asociación Conciencia y con el acompañamiento del Ministerio de Educación del Chubut y de los municipios de Comodoro Rivadavia y de Rada Tilly.

El acto de clausura contó con la presencia de los intendentes Othar Macharashvilli y Mariel Peralta, el viceintendente de Sarmiento Emanuel Venter, la vicerrectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Adriana Pajares, funcionarios municipales, el director de Programas de Asociación Conciencia, Manuel Cid y el gerente de Relaciones Institucionales de PAE para GSJ, Horacio Garcia.

El objetivo principal de Uniendo Metas es generar un espacio en el que los jóvenes puedan desarrollar un liderazgo positivo a través del ejercicio de habilidades mediante la metodología del Modelo de Naciones Unidas. Por su importancia, en 2024 la Legislatura del Chubut declaró este proyecto de interés y aprobó la institucionalización e implementación de este modelo en todas las escuelas secundarias de la provincia que así lo requieran.

Durante el desarrollo de la actividad, los estudiantes asumen el papel de diplomáticos y delegados representantes de los Estados miembro y participan de simulacros de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Sala de Tratados Internacionales. Mediante el diálogo y la negociación intentan encontrar soluciones a los múltiples problemas que enfrenta la comunidad internacional. Las temáticas de cada encuentro son tomadas de la agenda oficial de las Naciones Unidas. En esta 9° edición los estudiantes debatieron sobre seguridad energética y gobernanza de recursos naturales.

Las 34 instituciones educativas que participaron fueron: Colegio Domingo Savio; Escuela N°766 Perito Moreno; E.S.E.T.P N°760; E.S.E.T.P N°770; Escuela 718 «Libertad»; Escuela 738 Pastor Schneider; Escuela 1743 Puerto Madryn; Escuela Técnica CAMAD N°1744 Puerto Madryn; Escuela Integral Mariano Moreno N°1732; Escuela N°732 Presbítero Ignacio Koening; Escuela N°723 Puerto Argentino; Escuela Provincial N°707; Escuela Provincial Nº711 Federico Brandsen; Escuela Pcial.N°737 «Soldado Mario Almonacid»; Escuela Provincial N°745 «José Fuchs»; Escuela de Arte 746; Escuela 798 Escuela Provincial N°7702 «Charles Darwin»; Escuela Provincial N°742; Escuela Provincial N°743 Parque Eólico Antonio Morán; Escuela Provincial Nº799; Escuela Secundaria de Educación Técnica Profesional N°760 Guardacostas Río Iguazú; Escuela Secundario Nº7717; Escuela Secundaria Nº7729 «Maria Elena Walsh»; ESETP N°725; ESETP N°1726 San José Obrero; Gran Malvina N°731, Instituto Ingeniero Enrique Mosconi; Instituto Martín Rivadavia, Instituto Austral, Instituto Da Vinci; Instituto Don Bosco Rawson; CIPA 1743; Escuela N°704 “Prefectura Naval Argentina”; y Escuela Provincial N°796 «Antonio Berni».

El desarrollo de la 9°edición de Uniendo Metas no hubiera sido posible sin la colaboración de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la empresa Orizon que se sumó brindando las estaciones de hidratación para ambas jornadas.

El director de Programas de Asociación Conciencia, Manuel Cid destacó que “el impacto de Uniendo Metas va mucho más allá de una experiencia puntual: les permite a los participantes ganar confianza, animarse a participar y comprender que, aun frente a diferentes puntos de vista, es posible dialogar y encontrar puntos en común. Son aprendizajes que pueden llevar a la escuela, a sus vínculos y a otros espacios de participación, fortaleciendo su autonomía y su capacidad para involucrarse activamente en la sociedad. En Comodoro Rivadavia, esto es posible gracias al trabajo conjunto con Pan American Energy, que nos permite seguir acercando esta experiencia a la comunidad y ampliar las oportunidades de aprendizaje y participación para más jóvenes”.

Por su parte, Juan Taccari, referente de Relaciones Institucionales de PAE, puso en valor el Programa: “Uniendo Metas promueve valores fundamentales como la escucha, el diálogo y la empatía, al tiempo que brinda a los jóvenes la oportunidad de ampliar y poner en práctica sus conocimientos y experiencias, fortaleciendo los vínculos con sus pares. Estamos convencidos de que este tipo de intercambios enriquece profundamente a los chicos, los ayuda a desarrollar una mirada más amplia y los prepara para asumir decisiones de manera responsable, tanto en su futura vida profesional como en su desarrollo social.”