Durante cuatro jornadas, la ciudad presentó su oferta turística junto al sector privado y cerró acuerdos de colaboración internacionales y con distintas regiones del país, consolidando su posicionamiento como destino emergente de la Patagonia.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia concluyó su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolló desde el sábado 26 hasta el martes 29 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ciudad estuvo representada por referentes del sector público y privado, entre ellos agencias y prestadores de servicios turísticos, que presentaron una propuesta integral que combinó naturaleza, turismo aventura, atractivos náuticos y aéreos e identidad patagónica, marcando un salto cualitativo respecto de años anteriores.

Como cada año, la FIT se dividió en dos jornadas destinadas al público general y dos para profesionales del sector, el lunes 28 y el martes 29. En ese marco, Comodoro posicionó algunos de sus productos más destacados: el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y el avistaje de cetáceos en el Golfo San Jorge.

Respecto de Rocas Coloradas, se avanzó en las gestiones con Vialidad para el mantenimiento de los caminos de acceso. En cuanto al avistaje de cetáceos, se proyectó el documental «Sei, la Ballena Desconocida», producido por Jumara Films en colaboración con National Geographic Pristine Seas, con el fin de impulsar la divulgación científica y los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de la actividad. Ambos atractivos concentraron múltiples consultas del público, de sectores de interés y de medios nacionales.

*Firma de convenios y alianzas estratégicas*

En el plano internacional, se realizó una reunión en la Embajada de Noruega con Sveinung Indrevær Brandsøy, actual responsable de asuntos políticos, económicos, culturales, de seguridad y de prensa. El encuentro tuvo como objetivo construir alianzas estratégicas de divulgación científica y turística, destacando el vínculo con otro de los lugares del mundo donde es posible avistar la ballena Sei en navegación, aunque, a diferencia del Golfo San Jorge, a varias millas de la costa.

Otro de los acuerdos significativos se firmó con la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Rioja, mediante un convenio destinado a incrementar el flujo turístico entre ambos destinos. Además, Comodoro Turismo cumplió uno de sus objetivos principales: concretar reuniones con destinos que tienen conexiones frecuentes con la ciudad. En esa línea, se mantuvieron encuentros con representantes de Mendoza, La Pampa y Río Gallegos, con vistas a cerrar nuevos convenios de cooperación durante la próxima Expo Turismo.

Asimismo, en el marco del fortalecimiento de la ruta aérea hacia la ciudad, se selló un acuerdo con JetSMART Argentina para avanzar en acciones conjuntas y en un código de descuento de cara a la próxima temporada de ballena Sei.

El gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, afirmó: «Estamos muy orgullosos de haber capitalizado nuestra presencia en la Feria, ya que esta vez no solo presentamos un stand, sino que concurrimos con una estrategia vinculada a sostener importantes encuentros, demostrando que Comodoro no es solo historia petrolera, es naturaleza, mar, aire y una puerta a la Patagonia. Logramos vincularnos con destinos y concretar alianzas, lo que nos deja en un lugar de crecimiento real como destino».