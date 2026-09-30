El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, será uno de los protagonistas este jueves de una presentación en París vinculada con la industria petrolera provincial, en el marco de la Argentina Week, el encuentro que reúne en Francia a funcionarios, gobernadores, empresarios e inversores. La actividad está prevista para las 10 de la mañana, hora argentina, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según se informó, Torres estará acompañado por el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, y el diputado nacional Jorge “Loma” Ávila.

El anuncio estará centrado en la actividad hidrocarburífera de Chubut, aunque los detalles de la medida serán dados a conocer durante la presentación.

La participación de Torres forma parte de la agenda de la Argentina Week, que se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y tiene como uno de sus ejes centrales la búsqueda de inversiones para sectores estratégicos de la economía argentina. La jornada principal de este jueves tendrá como escenario el Château de la Muette, sede de la OCDE.

La agenda contempla exposiciones y encuentros vinculados con energía, minería, agro, salud, biotecnología y otros sectores productivos, además de reuniones entre autoridades, empresarios e inversores internacionales.

En ese contexto, la presencia del gobernador chubutense estará enfocada particularmente en el sector petrolero, uno de los principales ejes productivos de la provincia.

La comitiva argentina incluye además a otros gobernadores y referentes empresarios, con una agenda orientada a presentar oportunidades de inversión y proyectos productivos ante compañías y capitales internacionales.

El anuncio podrá seguirse en vivo

La presentación de Torres podrá seguirse a través de las redes oficiales, según informó el Gobierno provincial.

El encuentro será uno de los momentos de la Argentina Week en los que Chubut expondrá su agenda hidrocarburífera ante representantes del sector energético y potenciales inversores internacionales.

Transmisión en vivo: https://youtube.com/live/NkwRmfFdmXY