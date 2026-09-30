El Ejecutivo envió el proyecto de Ordenanza un mes y medio después de la presentación del empresario y no hay obstáculos hasta ahora. Aclararon que, si hubo gestiones previas hace un año o más, no fueron ante el Municipio.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia respondió a las declaraciones públicas del empresario Dante Fiorenzo, quien cuestionó al Municipio por no haber resuelto en un año la disponibilidad de tierras en la Zona Franca para el proyecto Aqua Patagonia Innova. Desde el Ejecutivo municipal precisaron que esa crítica no se corresponde con los hechos.

“El empresario presentó su proyecto al intendente hace menos de cuatro meses. En esa reunión se conversó sobre la necesidad de contar con una extensión de la Zona Franca y sobre la ubicación más conveniente para ella”, sostuvo el titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate.

Tras los análisis legales y urbanos correspondientes, apenas un mes y medio después, el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza para extender la Zona Franca de Comodoro Rivadavia. La iniciativa se encuentra en análisis, con los tratamientos pertinentes en las comisiones correspondientes, y hasta ahora nada indica que existan obstáculos.

Desde el Municipio remarcaron que, para la complejidad que tiene la iniciativa, el trámite avanza a buen ritmo. Señalaron además que, si Fiorenzo presentó el proyecto a alguien hace un año o más, no fue al Municipio, por lo que sus decepciones no están bien orientadas.

Asimismo, recordaron que una de las principales estrategias del Ejecutivo municipal para diversificar la economía y generar empleo es el desarrollo de los recursos marinos, en particular la acuicultura. En ese marco, indicaron que los proyectos que se presentan en estos meses son compatibles con la extensión de la Zona Franca.