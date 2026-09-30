Cada fin de semana, La Saladita se convierte en un punto de encuentro para feriantes, familias y vecinos que se acercan para comprar y vender distintos productos.

Sin embargo, una vez finalizada la actividad, en distintas oportunidades quedan bolsas, cajas y residuos acumulados en el bulevar y sectores cercanos.

Ante esta situación, Urbana realizó un operativo de limpieza para dejar el lugar nuevamente en condiciones, pero desde el sector remarcaron que el cuidado del espacio público requiere también de la colaboración de quienes concurren cada fin de semana.

El pedido es, si se generan residuos, juntarlos y retirarlos del lugar, evitando arrojarlos en el bulevar o sus alrededores.

Además, señalaron que en la zona viven numerosas familias, por lo que el espacio no es solamente un lugar de feria, sino también parte del barrio y del entorno cotidiano de los vecinos.