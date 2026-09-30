Una particular campaña de memoria histórica comenzó a tomar fuerza en Comodoro Rivadavia: la propuesta invita a vecinos a donar camisas y participar de distintas actividades para recordar a los trabajadores rurales fusilados durante las huelgas patagónicas de 1920 y 1921.

La iniciativa nació en Caleta Olivia, impulsada por Dora López junto a artistas plásticos y gráficos, y comenzó a extenderse por distintos puntos del país. En Comodoro, una de las personas que participa de la organización es la periodista Elvira Córdoba, quien explicó que el objetivo es sumar a la comunidad a una acción colectiva que permita mantener vigente esta parte de la historia de la Patagonia.

Encuentros para bordar, conversar y compartir memoria

En Comodoro, el principal punto de encuentro será el CEPtur, ubicado frente al Centro Cultural y al Paseo Costero. Allí se reunirán los lunes, de 16:30 a 18 horas, para recibir las camisas, bordar, conversar y compartir material relacionado con las huelgas patagónicas.

Según explicó Córdoba, también se desarrollarán actividades en la Cooperativa Textil Jointex, en Kilómetro 5, donde cuentan con máquinas de coser y bordar, además de herramientas para sublimación y otras tareas vinculadas con la intervención de las prendas.

La propuesta está abierta tanto a quienes puedan asistir a los encuentros como a quienes prefieran participar desde sus casas. La idea es que cada persona pueda bordar una camisa, reunirse con amigos o familiares, mirar la película La Patagonia rebelde y acceder a videos, audios y material histórico para conocer más sobre los hechos.

Una camisa como símbolo

La elección de las camisas no es casual. La organización explicó que busca recuperar una prenda asociada a la vestimenta cotidiana de los trabajadores rurales de aquella época.

Por eso, se solicitan principalmente camisas blancas o de colores claros, incluso si tienen rayas. Las prendas usadas son especialmente valoradas porque, según señalaron, permiten recuperar simbólicamente la textura y el aspecto de las camisas que utilizaban los trabajadores.

“A sumar camisa, a sumar conciencia y a dar a conocer”, fue el mensaje de Córdoba al finalizar la entrevista.

Cine y convocatoria abierta

Otro de los encuentros será el sábado 10 de octubre a las 15 horas, en la Cooperativa Textil, ubicada en Ricardo Gutiérrez 760, frente a la sede del Sindicato de Petróleo del Kilómetro 5.

Ese día se realizará una proyección compartida de La Patagonia rebelde, película disponible gratuitamente en YouTube, y también se recibirán camisas. Además, habrá algunos diseños impresos para quienes quieran llevárselos y continuar el trabajo en sus hogares o junto a otros grupos.

La organización prevé sostener la propuesta durante aproximadamente dos meses y cerrar la actividad con una muestra a fines de noviembre, cuando Dora López llegue a Comodoro para recibir las camisas realizadas en la ciudad.