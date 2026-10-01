La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Rawson llevó adelante un procedimiento en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Durante el allanamiento se incautó además una balanza de precisión, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Rawson realizó un allanamiento en una vivienda de la ciudad capital, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

La investigación se inició a partir de información recibida que daba cuenta de presuntas maniobras vinculadas con la comercialización de sustancias estupefacientes.

A partir de esa información, el personal especializado desarrolló distintas tareas investigativas que permitieron documentar movimientos compatibles con la modalidad de narcomenudeo, entre ellos encuentros de corta duración e intercambios realizados en el interior de vehículos particulares.

De acuerdo con la investigación, estas maniobras se habrían llevado adelante en distintos sectores de Rawson, registrándose con mayor frecuencia en inmediaciones del barrio 2 de Abril. Con los elementos reunidos durante la investigación, se solicitó la correspondiente orden de allanamiento, que fue autorizada por el juez federal de turno, Guillermo Gustavo Lleral.

Secuestro de estupefacientes y otros elementos

Como resultado del registro de la vivienda, realizado el miércoles 30 de septiembre, el personal policial secuestró cocaína distribuida en envoltorios y dosis de marihuana acondicionadas en frascos y envoltorios.

Además, se incautaron una balanza de precisión, teléfonos celulares, anotaciones de interés para la investigación, frascos de fertilizantes y sustancias de corte, entre otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

En el marco de la diligencia se procedió además a la identificación de las personas vinculadas al domicilio y a la imputación de un hombre bajo las correspondientes pautas de conducta, conforme a las disposiciones judiciales.

El procedimiento fue supervisado por el jefe del Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, comisario mayor Javier Soto, y el segundo jefe del Área, comisario inspector Sergio Salamín.

Asimismo, para la irrupción en el domicilio se contó con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), a cargo del comisario Cristian Soto, y de personal de la Sección Antinarcóticos Rawson.