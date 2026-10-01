El día arrancó fresco pero agradable, con 2.8 grados en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.
El cielo está algo nublado, anticipo de la lluvia que comenzará a caer a la noche y durante todo el viernes.
La humedad alcanza al 92 %
La presión es de 1016.8 hectoPascales
El viento sopla en dirección Noroeste a 4 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional prevé ráfagas de hasta 60.
La visibilidad es óptima, de 30 kilómetros
La mínima es de 2 grados, la máxima prevista es de 13.
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