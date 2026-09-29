La Provincia tuvo una destacada participación en la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo, con más de 60 coexpositores, propuestas gastronómicas, shows en vivo, lanzamientos, presentaciones de destinos y prestadores y una intensa agenda institucional.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, participó en la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrolló del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires, con una propuesta integral que permitió mostrar la diversidad de destinos, experiencias, productos y servicios que conforman la oferta turística provincial.

A lo largo de las cuatro jornadas, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, acompañó la participación de la Provincia y mantuvo una intensa agenda de reuniones, encuentros y mesas de trabajo con representantes del sector público y privado, con el objetivo de generar nuevas oportunidades y fortalecer acciones para el desarrollo turístico de Chubut.

En ese marco, Lapenna destacó la importancia de la amplia representación provincial en la feria. “Para nosotros es muy importante haber tenido una alta participación de los privados y los destinos. Acompañaron municipios, prestadores turísticos y productores, mostrando la oferta de Chubut. Esta presencia demuestra que, cuando trabajamos juntos, podemos mostrar una provincia mucho más fuerte, diversa y con enormes posibilidades de crecimiento”, señaló.

El ministro remarcó además que “el turismo se construye entre todos, y esta FIT fue una muestra concreta de eso: el Estado acompañando, los destinos mostrando sus propuestas y el sector privado generando experiencias y oportunidades de negocios. Tenemos que seguir trabajando de manera articulada para impulsar el turismo, generar empleo y lograr que cada vez más argentinos y visitantes del exterior elijan Chubut”.

Una nutrida agenda de Chubut

La participación en FIT también permitió avanzar en mesas de trabajo, encuentros institucionales y acuerdos estratégicos vinculados al crecimiento de la actividad turística. Entre ellos se destacó la firma de un convenio entre el ministro Lapenna y Fabián Moncada, presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), orientado a fortalecer el desarrollo del turismo de reuniones y generar nuevas oportunidades para Chubut en este segmento.

Además, se realizaron reuniones con las aerolíneas que operan en Chubut, confirmando Aerolíneas Argentinas dos frecuencias más a partir de noviembre a la ciudad de Trelew.

Por otro lado, hubo presentaciones en auditorio donde la Provincia dio a conocer las propuestas de Astroturismo para el Eclipse Solar Anular de febrero y participó del panel de Best Tourism Villages sobre experiencias e impactos territoriales, destacando la selección de Puerto Pirámides como uno de los ocho destinos que representan a la Argentina en la edición 2026 del certamen de ONU Turismo. Asimismo, destinos y prestadores ofrecieron charlas sobre distintas experiencias turísticas.