Trelew, viernes 2 de octubre de 2026. Vialidad Nacional, a través del 13° Distrito Chubut, informa que se están desarrollando tareas de limpieza y perfilado de banquinas y cunetas, desobstrucción de alcantarillas, desagües y zonas de escurrimiento, desmalezado de la zona de camino y retiro de materiales con el objetivo de favorecer el escurrimiento de agua en distintos puntos de la provincia.

Al respecto, el 13° Distrito continúa con intervenciones para avanzar con la limpieza de alcantarillas, banquinas, cunetas, desagües y sectores de escurrimiento, priorizando los trabajos en la Ruta Nacional 25, RN 3, RN 259, RN 1S40, RN 260, RN 26 y RN 40, abarcando la cobertura completa de la red vial nacional en esta provincia.

Asimismo, se mantiene un monitoreo permanente del estado de los puentes, rutas y de las condiciones meteorológicas, a fin de disponer las intervenciones necesarias ante situaciones de anegamiento, deslaves, acumulación de agua u otras contingencias que puedan afectar la circulación ante las alertas vigentes.

En este sentido, personal del 13° Distrito Chubut participó de la presentación del “Plan de Coordinación Federal ENOS” (El Niño-Oscilación Sur), donde las autoridades de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) brindaron una exposición sobre las condiciones climáticas previstas y los factores de riesgo que podrían incidir en el territorio chubutense ante la ocurrencia de eventos asociados al fenómeno “El Niño”.

También se dio a conocer una propuesta operativa destinada a establecer pautas de actuación frente a eventuales contingencias. En esta provincia, la zona de la costa enfrenta pronósticos de excesos de lluvias, mientras que la zona cordillerana podría registrar un déficit hídrico, elevando el riesgo de incendios forestales en los próximos meses.

Vialidad Nacional es parte de la coordinación operativa y trabaja junto a otros organismos para optimizar el uso de los recursos, agilizar los tiempos de respuesta y garantizar la seguridad de los usuarios y la transitabilidad de las rutas nacionales, ante eventos adversos.

Antes de iniciar su viaje verifique el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional o comuníquese con el Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes de 9 a 17 horas al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, o vía correo electrónico a atencionalusuario@vialidad.gob.ar