Lionel Messi llegó este viernes por la mañana al Aeropuerto Internacional de Rosario, en Fisherton, a bordo de su avión privado. El capitán de la Selección argentina se trasladó luego hacia su casa en Funes, donde permanecerá antes de sumarse a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El rosarino arribó acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, en la previa de una de las jornadas más emotivas de su carrera: el amistoso ante Benín, programado para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, que marcará su despedida con la camiseta albiceleste.

La expectativa por el encuentro quedó reflejada en la venta de entradas, que se agotaron en menos de dos horas. Antes de ese partido, la Selección enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso de esta ventana internacional.

El cierre en el Monumental será el escenario de homenaje a una trayectoria que comenzó hace más de dos décadas y que tuvo momentos culminantes como la conquista de la Copa América, la Finalíssima y el Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, Messi inicia la cuenta regresiva hacia una despedida que promete ser histórica para el fútbol argentino.