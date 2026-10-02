En el marco de la búsqueda de métodos caseros y sustentables para el cuidado de huertas, macetas y jardines, comenzó a popularizarse una mezcla elaborada con café usado y restos de ajo. La combinación se destaca por ser económica, fácil de preparar y por reutilizar residuos habituales de la cocina.

El ajo aporta compuestos sulfurados y minerales como calcio, potasio y azufre, asociados a efectos antimicrobianos y repelentes naturales frente a larvas e insectos. El café, incluso después de ser preparado, conserva nutrientes como nitrógeno, magnesio, fósforo y potasio, que favorecen el desarrollo saludable de las plantas. Además, mejora la aireación del suelo, evita la compactación y ayuda a conservar la humedad, lo que resulta clave para el crecimiento de las raíces.

Especialistas en jardinería destacan que el café también funciona como alimento para microorganismos beneficiosos del suelo, aunque recomiendan usarlo con moderación por su nivel de acidez.

La preparación es sencilla: se dejan secar las cáscaras de ajo, se trituran y se mezclan con café previamente utilizado y frío. La mezcla se incorpora directamente en la tierra o alrededor de las plantas, aplicándose una o dos veces por semana como complemento orgánico.

De esta manera, un residuo cotidiano se transforma en un recurso útil y ecológico para mejorar el estado general de las plantas y promover un cuidado más responsable del ambiente.