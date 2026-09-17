Cada 17 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Profesor, en honor a José Manuel Estrada, destacado escritor, intelectual y educador que falleció en esta fecha en 1894.

Estrada fue reconocido como uno de los pioneros de la educación en el país, dedicando gran parte de su vida a la docencia en nivel secundario y universitario. Su compromiso con la formación académica y el pensamiento crítico lo convirtió en una figura central de la pedagogía argentina.

En 1946, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, su mausoleo en el Cementerio de la Recoleta fue declarado monumento histórico nacional, consolidando su lugar en la memoria colectiva.

La jornada es una oportunidad para saludar y agradecer a todas las profesoras y profesores, quienes con su vocación y esfuerzo contribuyen al desarrollo del conocimiento y al crecimiento de las nuevas generaciones.

¡Feliz Día del Profesor!