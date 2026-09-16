Cada 16 de septiembre se conmemora en Argentina el Día de los Derechos del Estudiante Secundario, instaurado en memoria de los jóvenes secuestrados durante la Noche de los Lápices en 1976.

En aquella madrugada, un grupo de estudiantes secundarios de La Plata, pertenecientes a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), fue secuestrado por las fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar. Tenían entre 13 y 18 años y reclamaban desde el año anterior por el boleto estudiantil, una demanda considerada subversiva por el régimen.

El operativo se convirtió en uno de los hechos más nefastos de la historia argentina, reflejando la brutalidad del terrorismo de Estado. La fecha busca mantener viva la memoria de esos jóvenes y reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos humanos, la educación y la participación estudiantil.

Recordar la Noche de los Lápices es también reivindicar la voz de quienes, aun siendo adolescentes, se animaron a reclamar justicia y dignidad.