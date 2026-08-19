La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una profunda actualización del régimen de factura electrónica mediante la Resolución General 5866/2026. La normativa introduce la Liquidación Electrónica Mensual, modifica el momento de emisión de determinados comprobantes y establece un cronograma gradual de implementación que comenzó el 1 de julio de 2026 y finalizará en marzo de 2027.

Los cambios impactan en entidades financieras, compañías de seguros, administradoras de tarjetas, sistemas de pago, medicina prepaga, instituciones educativas privadas y proveedores de activos virtuales, entre otros sectores.

Entre las novedades, la Liquidación Electrónica Mensual permitirá consolidar operaciones en un único documento por cliente, emitido al cierre de cada mes y entregado dentro de los diez días posteriores. Además, se actualizan los requisitos de identificación de consumidores finales: para operaciones iguales o superiores a $10 millones será obligatorio consignar DNI, CUIL o CDI.

El cronograma prevé etapas sucesivas:

1 de septiembre de 2026 : compañías de seguros.

: compañías de seguros. 1 de octubre de 2026 : entidades financieras en contratos de leasing y comercio exterior.

: entidades financieras en contratos de leasing y comercio exterior. 1 de diciembre de 2026 : bancos y administradoras de tarjetas.

: bancos y administradoras de tarjetas. 1 de marzo de 2027: operaciones de coaseguro y liquidaciones periódicas.

Con este esquema, ARCA busca simplificar la administración tributaria, unificar criterios y avanzar en la digitalización del sistema de facturación electrónica.