Jorge Valdez, chofer de Patagonia Argentina, aseguró que los trabajadores todavía esperan la acreditación de sus haberes. Relató las dificultades económicas que atraviesan las familias y confirmó que MR les otorgó un adelanto de $500.000.

La situación de los trabajadores de Patagonia Argentina continúa sin resolverse. Este miércoles 19 de agosto, los choferes seguían esperando que el dinero reclamado se vea efectivamente acreditado en sus cuentas.

Jorge Valdez, chofer de Patagonia Argentina, explicó que existe incertidumbre sobre los montos que recibirán y aseguró que hasta el momento no cuentan con precisiones sobre la liquidación.

“Patagonia todavía no depositó nada. Todavía no está en ninguna cuenta acreditada. No sabemos qué es lo que van a pagar”, manifestó.

Según indicó Valdez, son 296 trabajadores que necesitan una definición para poder afrontar sus compromisos familiares y económicos.

En medio de esta situación, señaló que MR entregó un adelanto de $500.000 a cada chofer, como respuesta a las dificultades que atraviesan mientras esperan el pago pendiente.

“Hay compañeros que no tienen para darle de comer a sus hijos”

Valdez puso el foco en la realidad cotidiana detrás del conflicto. Contó que algunos trabajadores tienen dificultades para pagar alquileres, alimentos, préstamos y otras obligaciones.

En su caso, relató que debía abonar la última cuota de un préstamo y que, debido a la demora en el cobro, comenzó a acumular intereses.

“Hoy es 19. Nadie llega sin cobrar un mes y al día 19 del otro mes sin tener un peso. Esta es la situación que estamos pasando”, expresó.

También pidió disculpas a la comunidad por las molestias ocasionadas durante las movilizaciones realizadas para visibilizar el reclamo y explicó que la intención de los trabajadores es conseguir que alguna autoridad intervenga para encontrar una solución.

“Nosotros trabajamos para Patagonia”

El chofer remarcó que el reclamo de los trabajadores está dirigido a su empleadora y buscó despegar la situación de cualquier discusión entre la empresa y el Municipio.

“Si la Municipalidad le debe a Patagonia, es problema de ellos. Nosotros trabajamos para Patagonia, no para la Municipalidad. Nosotros queremos la plata de Patagonia”, sostuvo.

Valdez recordó además sus 18 años de trabajo en la empresa, camino a cumplir 19, y aseguró que prestó servicio hasta el último momento.

“Yo fui uno de los que cerró el portón el 31 a las cero horas. Cumplimos hasta el último segundo”, afirmó. También recordó haber pasado fechas como Navidad y Año Nuevo trabajando para garantizar el servicio.

Respecto de la continuidad del reclamo y la posibilidad de nuevas movilizaciones, sostuvo que dependerá de lo que ocurra con los pagos.

“Si hoy está la plata, se levanta todo. Pero si no, seguiremos. La lucha va a ser hasta que esté la plata acreditada en cada una de las cuentas de mis compañeros”, concluyó.