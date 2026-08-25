El Municipio de Comodoro Rivadavia prepara una serie de modificaciones en el sistema de transporte público que comenzarían a implementarse durante los primeros días de septiembre, en el marco de los 90 días previstos para la puesta en funcionamiento del nuevo esquema.

La secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cynthia Juárez, explicó que durante sus primeros días al frente del área se realizó un relevamiento de los principales reclamos de los usuarios y se mantuvieron reuniones con instituciones, hospitales, escuelas y organizaciones vecinales.

“En estos siete días que he comenzado este nuevo desafío en mi carrera, hemos estado relevando la totalidad de los reclamos formulados por los vecinos”, señaló.

Según detalló, los reclamos fueron canalizados principalmente a través del ENCOSEP y el 0800 Comodoro, además de encuentros con más de 18 instituciones.

Más de 16 líneas pasarán por el Hospital Regional

Uno de los principales cambios previstos será la incorporación de una parada para más de 16 líneas de colectivos en el sector del Hospital Regional.

Juárez explicó que varias de esas líneas actualmente tienen sus paradas en inmediaciones del Estadio Centenario, por lo que se busca modificar los recorridos para facilitar el acceso de los usuarios al centro asistencial.

“Muchas de ellas son porque tenemos las paradas de línea justo en el Estadio Centenario. Entonces, muchas de las líneas van a pasar por ese lugar”, explicó.

Otra de las modificaciones estará relacionada con el sector del pasaje Gil Álvarez y 25 de Mayo.

La intención del Municipio es descongestionar esa zona y trasladar las paradas hacia el interior de la Terminal de Ómnibus, donde pasarían a tomar el colectivo los usuarios que actualmente utilizan esos puntos.

Los cambios comenzarían en septiembre

De acuerdo con lo informado por Juárez, las modificaciones están previstas para los primeros días de septiembre.

La funcionaria explicó que la fecha está vinculada con el proceso técnico necesario para actualizar recorridos, paradas y frecuencias dentro del sistema digital.

“Los cambios están previstos a partir de los primeros días de septiembre. Esto es así debido a toda la parametrización que hay que hacer en el sistema, en la app”, indicó.

La funcionaria señaló que el proceso se realiza de manera conjunta entre distintas áreas municipales y con participación de organismos y empresas vinculadas al sistema.

La aplicación permitirá conocer la llegada del colectivo en tiempo real

Uno de los cambios que esperan los usuarios es la puesta en funcionamiento de la aplicación de transporte con información actualizada.

Juárez anticipó que durante la primera semana de septiembre la aplicación debería funcionar con normalidad.

“Todo eso se va validando a través de Nación Servicio. Eso nos lleva un tiempo aproximado de 10 a 15 días. Todo ese trayecto ya se está haciendo, por lo tanto, se prevé la normal función de la app a partir del 1 de septiembre”, explicó.

La herramienta permitirá consultar recorridos, paradas, frecuencias y horarios, además de visualizar la llegada de las unidades en tiempo real.

“Todos estos datos, ¿para qué? Para que la persona vea a tiempo real la llegada del colectivo”, remarcó.

El nuevo esquema funciona actualmente con 95 unidades

Respecto de la implementación del nuevo servicio, Juárez indicó que actualmente se trabaja con 95 unidades y que durante los primeros 25 días de operación se programaron aproximadamente 634.000 kilómetros para cubrir el servicio público en la ciudad.

El proceso se encuentra dentro de un período de implementación de 90 días, durante el cual la autoridad de aplicación puede introducir modificaciones en función de las necesidades detectadas.

“En estos 90 días de implementación es que le corresponde a la autoridad de aplicación hacer las correcciones necesarias para que el transporte funcione con total normalidad”, sostuvo.

Más de mil paradas serán relevadas

Otro de los puntos sobre los que trabaja el Municipio es la infraestructura vinculada a las paradas.

Según la secretaria, en Comodoro existen más de 1.000 paradas y alrededor de 60 refugios, que están siendo relevados para determinar cuáles necesitan reparación, reemplazo o modificación.

“Las paradas han sido relevadas una a una por las líneas”, afirmó.

También se están retirando aquellas que quedaron en desuso para evitar que los pasajeros tengan información contradictoria.

El trabajo incluye el relevamiento de las coordenadas de cada parada y la instalación de nuevos puntos.

“Es un trabajo que se está haciendo a pulmón y que lo están haciendo todos los trabajadores de la Subsecretaría de Transporte”, destacó Juárez.

¿Dónde se podrá consultar la información?

Ante los reclamos por la falta de información sobre las nuevas líneas, recorridos y paradas, la funcionaria confirmó que los datos serán publicados en la página oficial de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y también estarán disponibles en la aplicación.

En una primera instancia, los mapas serán estáticos, mientras que durante la primera semana de septiembre se espera que la aplicación permita acceder a la información actualizada del servicio.

Los usuarios podrán consultar:

Líneas.

Recorridos.

Paradas.

Frecuencias.

Horarios de inicio y finalización.

Ubicación y llegada de los colectivos.

El 80% de los reclamos está relacionado con recorridos, paradas y frecuencias

Juárez señaló que el Municipio analizó los reclamos recibidos durante las primeras semanas de implementación y detectó que aproximadamente el 80% estaba relacionado con recorridos, paradas y frecuencias.

“La mayoría de ellos, en el 80 %, se debían a recorridos, a paradas y a la frecuencia de las líneas”, precisó.

Los reclamos continuarán siendo recibidos mediante el ENCOSEP y el 0800 Comodoro, además de los canales de participación vecinal.

La funcionaria destacó que las reuniones con más de 18 organizaciones permitieron incorporar las demandas de distintos sectores de la ciudad al proceso de readecuación del servicio.