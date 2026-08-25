La Asociación Personal Jerárquico Municipal (APJ) anunció un paro de tres horas este miércoles 26 de agosto, entre las 11 y las 13, acompañado de una olla popular frente a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. La medida se inscribe en la Semana del Hambre, que se extiende del 24 al 28 de agosto, y busca visibilizar el reclamo por recomposición salarial, condiciones laborales dignas y el fin de la precarización en el Estado municipal.

El sindicato notificó formalmente a la Intendencia, a la Secretaría de Trabajo de Chubut y a la Secretaría de Trabajo de la Nación, presentando además el resultado de la última Asamblea Extraordinaria que definió la continuidad del plan de lucha.

Desde APJ remarcaron que la convocatoria es para todos los trabajadores municipales, recordando que el derecho de huelga está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Asimismo, llamaron a resistir cualquier tipo de apriete o intimidación individual que busque debilitar un reclamo definido colectivamente.

La actividad contempla la cobertura de media hora antes y después del paro para el traslado de los trabajadores hacia sus lugares de trabajo. El sindicato insiste en que la defensa del salario y de las condiciones laborales es una responsabilidad colectiva.