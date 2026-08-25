La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) anunció que este martes 25 de agosto se realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos barrios de Comodoro Rivadavia. La medida fue solicitada por TRANSPA S.A., empresa proveedora de energía, y se extenderá entre las 9:00 y las 13:00 horas.

Los sectores afectados serán Las Orquídeas, Próspero Palazzo, Ciudadela, Padre Corti, Km. 3, Km. 4 y 25 de Mayo. Desde el Departamento de Servicio Eléctrico aclararon que la realización de las tareas quedará sujeta a condiciones climáticas favorables.

De concretarse según lo previsto, el servicio permanecerá interrumpido durante aproximadamente cuatro horas, por lo que se recomienda a los vecinos de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias.