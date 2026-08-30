El Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia llevará adelante este martes 1 de septiembre, a las 10:30, el taller “Dulce Equilibrio: Insulina y Monitoreo Glucémico”, una propuesta abierta y gratuita para la comunidad.
La actividad forma parte del Ciclo de Educación Diabetológica y está destinada a pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 que realizan tratamientos con insulina, familiares y cuidadores.
El encuentro tendrá lugar en el Auditorio del Hospital Zonal Alvear, ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240, barrio General Mosconi.
Durante el taller se brindarán herramientas y recomendaciones prácticas relacionadas con el tratamiento con insulina y el control de la glucemia.
Entre los contenidos previstos se encuentran:
- Procedimiento para colocar insulina.
- Cadena de frío y conservación.
- Cuidados y recomendaciones.
- Técnica para la colocación de insulina.
- Monitoreo de glucemia.
- Procedimientos y cuidados para realizar el control.
La propuesta será coordinada por la Lic. Daniela Cocha, educadora en diabetes, y la Dra. Jimena Gauna, magíster en diabetes, integrantes de la Unidad de Diabetes del Hospital Zonal Alvear.
Desde la organización remarcaron que el encuentro es gratuito y abierto a pacientes, familiares y cuidadores.
La propuesta busca generar un espacio de educación y acompañamiento para mejorar los conocimientos sobre el uso de insulina y el monitoreo de glucemia, dos aspectos fundamentales del tratamiento de las personas que utilizan insulina.
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