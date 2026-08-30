El Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia llevará adelante este martes 1 de septiembre, a las 10:30, el taller “Dulce Equilibrio: Insulina y Monitoreo Glucémico”, una propuesta abierta y gratuita para la comunidad.

La actividad forma parte del Ciclo de Educación Diabetológica y está destinada a pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 que realizan tratamientos con insulina, familiares y cuidadores.

El encuentro tendrá lugar en el Auditorio del Hospital Zonal Alvear, ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240, barrio General Mosconi.

Durante el taller se brindarán herramientas y recomendaciones prácticas relacionadas con el tratamiento con insulina y el control de la glucemia.

Entre los contenidos previstos se encuentran:

Procedimiento para colocar insulina.

Cadena de frío y conservación.

Cuidados y recomendaciones.

Técnica para la colocación de insulina.

Monitoreo de glucemia.

Procedimientos y cuidados para realizar el control.

La propuesta será coordinada por la Lic. Daniela Cocha, educadora en diabetes, y la Dra. Jimena Gauna, magíster en diabetes, integrantes de la Unidad de Diabetes del Hospital Zonal Alvear.

Desde la organización remarcaron que el encuentro es gratuito y abierto a pacientes, familiares y cuidadores.

La propuesta busca generar un espacio de educación y acompañamiento para mejorar los conocimientos sobre el uso de insulina y el monitoreo de glucemia, dos aspectos fundamentales del tratamiento de las personas que utilizan insulina.