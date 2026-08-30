Con encuentros los miércoles y viernes, la propuesta combina cocina y aprendizaje para fortalecer habilidades manuales, autonomía y hábitos vinculados a una alimentación saludable.

Más de 40 chicos participan del Taller Cocineritos, propuesta que tuvo inicio en 2022 y se desarrolla en el Centro de Promoción Barrial (CPB) Los Grillitos, institución que funciona bajo la órbita de Desarrollo Humano y Familia municipal y provincial.

El taller comenzó en 2022 y actualmente funciona en el horario de 15 a 18 horas, los miércoles con la participación de niños que se incorporaron durante el 2026 año y los viernes con chicos que concurren desde años anteriores.

Durante los encuentros, con insumos y herramientas proporcionados desde el Municipio, los chicos elaboran diferentes preparaciones dulces y saladas, promoviendo especialmente la alimentación saludable al combinar aprendizaje y recreación.

*Una propuesta que crece y se sostiene

La Directora General de Promoción Social y Comunitaria, Mirta Galarze, destacó que la iniciativa busca “poder incorporar o promover hábitos saludables, para que los chicos puedan sentirse parte, probar nuevos alimentos y que puedan aprender sobre nutrición y sobre las recetas. Es una cuestión de aprendizaje distinta”.

Galarze también puso en valor los aprendizajes que surgen de la propia dinámica grupal, al decir que los chicos “aprenden a desarrollar su autonomía y su confianza, sumado a todo lo que trae aparejado trabajar y estar insertos en un grupo y encontrarse con pares; algunos compañeros de colegio y otros que conocen del barrio”, señaló.

En tanto la directora de Los Grillitos, Gloria Alarcón, destacó la función que tiene la propuesta para los chicos y sus familias, al decir que “es muy importante, porque más allá de que es un espacio de elaboración y producción, también es recreativo. Los chicos pueden venir a aprender y elaborar sus productos y llevarlos para compartir con las familias”.

Cocinar para aprender

Mariana Guiguez, integrante del equipo, que lleva adelante la propuesta, explicó que el taller comienza con preparaciones sencillas y avanza progresivamente hacia otras recetas. “Primero se comienza con las masas más fáciles, como pueden ser panes o panes saborizados. Después comenzamos a hacer tartas y comida saludable”.

Mientras que María Coyopay, integrante del equipo del CPB, destacó especialmente la alegría de los niños cuando terminan sus preparaciones. “Ellos se ponen el guardapolvito de cocinero y empiezan a cocinar y cuando ven sus cositas elaboradas se entusiasman. Es una alegría, porque fue hecho por ellos mismos”, relató.

Para los equipos que llevan adelante la propuesta, uno de sus principales valores está en que los chicos no solamente aprenden a cocinar, sino que encuentran un espacio para compartir, hacer amigos y desarrollar nuevas capacidades.