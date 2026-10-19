El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este sábado en Trevelin la firma de un convenio entre el Gobierno Provincial y la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, mediante el cual la Provincia financiará la adquisición de ocho nuevos camiones destinados a fortalecer el equipamiento de los cuarteles y mejorar la capacidad de respuesta ante incendios y otras emergencias.

El acuerdo contempla la incorporación de cuatro autobombas forestales, especialmente preparadas para intervenir en zonas de monte y bosque, y cuatro camiones cisterna destinados al transporte y abastecimiento de agua durante los operativos. Las unidades se sumarán al sistema de Bomberos Voluntarios de la provincia y permitirán ampliar los recursos disponibles para el trabajo coordinado con las brigadas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

La actividad se desarrolló en el cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin y contó con la participación de los intendentes de Esquel, Matías Taccetta, y de Corcovado, Ariel Molina; el vicepresidente de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, Claudio Marcelo Matamala; y el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo “Lalo” Pérez. También asistieron ministros y funcionarios provinciales y municipales, autoridades de las instituciones bomberiles, integrantes de distintos cuarteles, brigadistas, familiares y vecinos.

Durante la ceremonia, Torres también entregó los decretos de retiro a Oscar Edgardo “Pajarito” Torres y Ángel Calixto Díaz, dos trabajadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego con una extensa trayectoria en la prevención y el combate de incendios forestales, en el marco de las medidas de reconocimiento previsional impulsadas por el Gobierno Provincial.

*Más equipamiento para fortalecer el combate de incendios*

El convenio fue suscripto por el gobernador Torres y el vicepresidente de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, en representación de los cuarteles de la provincia, y permitirá reforzar la capacidad operativa de los equipos de emergencia, especialmente en las regiones expuestas a incendios forestales.

En ese marco, el mandatario destacó la tarea desarrollada por bomberos voluntarios y brigadistas durante los incendios que afectaron a la Cordillera, y puso en valor la vocación de servicio de quienes participaron en los operativos, así como la colaboración de los vecinos y las autoridades locales.

“El trabajo que hicieron los bomberos voluntarios fue impresionante. La vocación de servicio, junto con los vecinos que acompañaron. No importaba la hora en la que se los llamaba, siempre estaban presentes”, expresó Torres.

Asimismo, ratificó que la incorporación de los nuevos vehículos permitirá fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones que intervienen ante una emergencia, más allá de sus respectivas jurisdicciones.

“Estos ocho camiones que vamos a estar sumando a la Federación van a ser para trabajar en conjunto con la brigada, porque acá no hay diferencias jurisdiccionales, ni de bomberos voluntarios o brigadistas. Acá estamos todos juntos, espalda con espalda, cuando se necesita”, sostuvo.

El Gobernador también reconoció el acompañamiento de los municipios durante los incendios y remarcó la importancia de continuar mejorando el equipamiento y la coordinación entre los distintos organismos para proteger a las comunidades de Chubut.

*Ley Pajarito: un reconocimiento a años de servicio*

Otro de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de los decretos de retiro a Oscar Edgardo “Pajarito” Torres, jefe de Zona Sur del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, y a Ángel Calixto Díaz, jefe de Cuadrilla de combatientes de incendios forestales.

La medida constituye un reconocimiento a sus trayectorias y forma parte de los avances alcanzados a través de la denominada Ley Pajarito, que permite regularizar la situación previsional de trabajadores que durante años prestaron servicios en el combate de incendios sin contar con el reconocimiento de la totalidad de sus aportes.

Durante su discurso, el mandatario recordó especialmente la actuación de “Pajarito” Torres durante los incendios del último verano, cuando trabajó durante toda una noche con una topadora para construir un cortafuego y evitar que las llamas alcanzaran la estación transformadora de El Coihue, una infraestructura fundamental para el suministro eléctrico de la Comarca Andina.

“El fuego pasó, pero gracias al trabajo que hizo Pajarito esa noche, haciendo un cortafuego alrededor de esa estación transformadora, hoy la Comarca tiene electricidad. Salvamos la estación transformadora”, recordó Torres.

En ese sentido, el Gobernador remarcó que el reconocimiento previsional representa también una reparación para quienes dedicaron gran parte de sus vidas a proteger a las comunidades y durante años no contaron con las condiciones laborales correspondientes.

“Era profundamente injusto que esta provincia no reconozca a quienes trabajaron y en su momento estuvieron precarizados porque no les pagaban los aportes, porque no les reconocían el trabajo que hacían”, señaló.

Torres precisó que la Ley Pajarito permitirá acceder al retiro a un total de ocho brigadistas, y destacó la importancia de avanzar en el reconocimiento de los años de servicio de estos trabajadores.

“Hoy estamos acá como un acto de justicia después de muchos años, para que la Ley Pajarito reconozca no solo a él, sino también a siete brigadistas más que van a poder jubilarse como corresponde”, aseguró.

Finalmente, expresó su agradecimiento a todos los que participaron en los operativos de emergencia desarrollados en la Cordillera: “Como gobernador hago propia la voz de todos los chubutenses para decirles gracias por el enorme trabajo que hicieron y gracias también por la profunda vocación de servicio que tienen”.

*“Un día histórico para los bomberos de Chubut”*

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, Claudio Marcelo Matamala, agradeció el aporte del Gobierno Provincial y destacó la importancia del convenio para renovar y ampliar el equipamiento de los cuarteles.

“Hoy va a ser un día recordado para todo el sistema de bomberos de la provincia del Chubut, como un momento histórico, porque el Estado Provincial nos muestra el acompañamiento y el reconocimiento a todos los hombres y mujeres bomberos de la provincia”, expresó.

Matamala remarcó que las nuevas unidades permitirán atender una necesidad concreta de las instituciones bomberiles, particularmente en aquellas localidades que cada temporada deben afrontar incendios forestales y requieren vehículos adecuados para intervenir en zonas de difícil acceso.

En la misma línea, el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez, valoró la decisión del Ejecutivo Provincial y destacó la trayectoria de los bomberos voluntarios en la construcción y el sostenimiento de sus instituciones.

“Esto que ha hecho usted es un reconocimiento al sistema de bomberos, al cual pertenezco hace 40 años”, expresó, al tiempo que señaló que el nuevo equipamiento contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo de quienes intervienen en situaciones de emergencia.

*“Pajarito” Torres: “Cumplió su palabra”*

Durante la ceremonia, Oscar Edgardo “Pajarito” Torres también tomó la palabra y agradeció al Gobernador por las gestiones que permitieron avanzar en su retiro y en el reconocimiento previsional de otros trabajadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

El histórico brigadista recordó el encuentro que mantuvo con el mandatario durante los incendios en la Cordillera, cuando ambos se encontraban participando de las tareas de emergencia.

“Ese día que me dio su palabra era a las tres de la mañana, cuando estábamos trabajando en la Comarca”, relató.

“Para nosotros era como que habíamos quedado afuera de la ley. A partir de esto, ya podemos finalmente jubilarnos”, expresó, y resumió el significado personal de la medida con una frase dirigida al Gobernador: “A mí me cumplió”.

La jornada concluyó con un reconocimiento a los bomberos voluntarios y brigadistas que participaron en los operativos desarrollados durante los incendios forestales, y con el compromiso de continuar fortaleciendo el equipamiento, la coordinación y las condiciones de trabajo de quienes tienen a su cargo la protección de las comunidades chubutenses.