El Gobernador participó del lanzamiento de la temporada 2026 en Trevelin, donde anunció avances para concretar la obra civil y la torre de control de la terminal aérea. Además, destacó el crecimiento del turismo nacional e internacional y el posicionamiento del Campo de Tulipanes Patagonia, que este año celebra tres décadas de trayectoria.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó este sábado la apertura oficial de la Temporada de Tulipanes 2026 en Trevelin, uno de los atractivos turísticos más representativos de la primavera patagónica. Durante el acto, el mandatario destacó el crecimiento del turismo nacional e internacional en la provincia y anunció que, antes de que finalicen las obras del estacionamiento del aeropuerto de Esquel, se avanzará con la licitación de la obra civil y la torre de control de la terminal aérea.

La ceremonia se desarrolló en el Campo de Tulipanes Patagonia, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 259, con la participación de autoridades provinciales y municipales, emprendedores, prestadores turísticos y visitantes de distintos puntos del país y del exterior. La apertura coincidió con un importante movimiento turístico en la región cordillerana, que incluyó la llegada de aproximadamente 450 pasajeros al aeropuerto de Esquel en apenas seis horas, a través de vuelos provenientes de Buenos Aires y Córdoba.

Junto al mandatario estuvieron el intendente de Trevelin, Héctor Ingram; el propietario de Tulipanes Patagonia, Juan Carlos Ledesma; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el ministro de Economía, Gustavo Paz; el secretario de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé; el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; los intendentes de Esquel, Matías Taccetta, y de Corcovado, Ariel Molina; el presidente de Lotería, Ramiro Ibarra; y el presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), Horacio Massacese.

“Chubut no es una provincia con turismo, es una provincia turística”

Durante su discurso, Torres felicitó a Juan Carlos Ledesma por los 30 años de trayectoria del emprendimiento y destacó su contribución al posicionamiento de Trevelin y de toda la provincia como destino turístico, poniendo en valor el trabajo y la perseverancia que permitieron convertir el cultivo de tulipanes en uno de los principales atractivos de la Patagonia.

“Desde el primer día que asumí, que me fuiste a ver y me dijiste que había que levantar la vara y hacer de este campo de tulipanes un eje central del turismo en toda la provincia, fue tanta la vocación y la pasión que le pusiste que cada año que pasa no solamente se levanta más la vara, sino que se reconoce este campo de tulipanes en toda la Nación, pero a nivel internacional también”, expresó el Gobernador.

En ese sentido, recordó las acciones de promoción realizadas durante el año, entre ellas la exhibición de tulipanes de Chubut en el Teatro Colón y en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativas que permitieron dar a conocer el atractivo de Trevelin ante nuevos públicos y fortalecer su proyección turística.

Asimismo, valoró la decisión de extender la propuesta hacia otras regiones de la provincia, a partir de la apertura de un nuevo campo de tulipanes en 28 de Julio, y remarcó la importancia de consolidar corredores turísticos que integren los distintos destinos chubutenses.

“Tenemos una provincia hermosa. No tenemos margen de perder siquiera un minuto en discusiones inconducentes. Todo esto que tenemos para mostrar es trabajo, es desarrollo y es una mejor provincia también para las futuras generaciones”, sostuvo.

El mandatario también hizo hincapié en el impacto de la actividad turística sobre la economía regional y destacó las acciones de promoción internacional desarrolladas para posicionar a Chubut en nuevos mercados, especialmente el brasileño.

“Todos tenemos que inflar el pecho y celebrar que Chubut no es una provincia con turismo, sino una provincia turística”, afirmó Torres, al tiempo que remarcó la importancia de brindar una atención de calidad a quienes eligen los destinos provinciales.

“Cada turista que viene tenemos que tratarlo bien, atenderlo bien y entender que ese turista que viene acá es trabajo para los chubutenses”, expresó, y señaló que el crecimiento del sector representa nuevas oportunidades para emprendedores, comerciantes, prestadores de servicios y trabajadores de toda la provincia.

Nuevas obras para ampliar el aeropuerto de Esquel

Uno de los principales anuncios de Torres durante la apertura estuvo vinculado con las obras previstas para el aeropuerto de Esquel, una infraestructura estratégica para mejorar la conectividad aérea de la Cordillera, ampliar la llegada de visitantes y acompañar el desarrollo turístico y productivo de la región.

En ese marco, el Gobernador confirmó que, antes de que finalicen los trabajos correspondientes al estacionamiento de la terminal aérea, se avanzará con la licitación de la obra civil y la torre de control, dos intervenciones largamente esperadas para mejorar las condiciones operativas del aeropuerto.

“Antes de finalizar el parking del aeropuerto de Esquel, se va a licitar la obra civil y la torre de ese bendito aeropuerto que hace tantos años venimos esperando”, anunció el mandatario.

Torres explicó que el Gobierno Provincial llevó adelante gestiones ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y Aeropuertos Argentina para incorporar las obras de Esquel entre las prioridades de ejecución, y destacó especialmente el trabajo del ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, en las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura aeroportuaria de la región.

El anuncio se suma a las medidas impulsadas para ampliar las conexiones aéreas de la provincia, entre ellas la recuperación, por segundo año consecutivo, del vuelo directo entre Córdoba y Esquel, que opera durante agosto, septiembre y octubre y constituye una alternativa para facilitar la llegada de turistas desde uno de los principales centros emisores del país.

En este sentido, el Gobernador remarcó que mejorar la conectividad resulta fundamental para consolidar el crecimiento de la actividad turística, favorecer la llegada de nuevos visitantes y generar mayores oportunidades de desarrollo para las localidades cordilleranas.