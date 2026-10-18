El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Pablo Favarel, analizó el comienzo de la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol, destacó los aspectos a mejorar de cara al próximo encuentro frente a Ferro Carril Oeste, el miércoles 28 de octubre en el Socios Fundadores.

El conjunto patagónico continúa trabajando con el objetivo de consolidar su funcionamiento y seguir creciendo en el inicio de la LNB. En ese proceso, Pablo Favarel hizo un balance de las primeras presentaciones del equipo y señaló la importancia de encontrar mayor regularidad a lo largo de los partidos.

“Estamos todavía en construcción, buscando nuestra identidad, tratando de ser más consistentes. Tenemos muy buenos pasajes y otros no tanto”, explicó el entrenador, quien remarcó que uno de los principales objetivos es prolongar los buenos momentos de juego y encontrar respuestas más rápidas cuando el equipo atraviesa dificultades.

Al analizar los encuentros, Favarel reconoció las dificultades que tuvo el equipo para recuperarse ante San Lorenzo, aunque valoró la respuesta frente a Argentino de Junín. También destacó los encuentros ante Lanús, La Unión de Formosa y Racing de Chivilcoy, en los que Gimnasia logró mostrar mayor solidez durante el desarrollo del juego.

“No lo pudimos hacer con San Lorenzo, sí lo pudimos hacer con Argentino de Junín, después hay partidos que lo hicimos más sólido durante todo el desarrollo, como Lanús, como La Unión y Chivilcoy, en esa búsqueda estamos”, agregó.

El regreso al Socios Fundadores

El próximo miércoles 28 de octubre, Gimnasia volverá a presentarse ante su público cuando reciba a Ferro Carril Oeste, en un encuentro que representa un nuevo desafío para los dirigidos por Favarel. El entrenador destacó la jerarquía del rival y la expectativa por reencontrarse con la gente: “Estamos contentos de volver a jugar acá en el Socios, un partido durísimo con un rival de mucha jerarquía como Ferro, seguramente el marco va a estar espectacular, tenemos muchas ganas de jugar con nuestra gente”, señaló.

Luego del compromiso en casa, La Magia deberá afrontar una exigente gira por Córdoba, con partidos ante rivales de gran nivel: “Después salimos a una de las giras más exigentes de la Liga Nacional, no sé cuál va a ser más difícil que la de Córdoba y Oliva, así que, tomándolo de un partido a la vez, vamos con muchas ganas de jugar”, concluyó.