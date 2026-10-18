El día de la madre, en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, será con lluvia. Así lo indica el cielo, que está mayormente nublado con lluvia débil, y el Servicio Meteorológico Nacional.

A las 9, la temperatura es de 14.2 grados

La humedad alcanza al 77 %

La presión es de 1010.5 hectoPascales.

El viento sopla, en dirección Sudoeste a 10 kilómetros por hora. Se prevén ráfagas de hasta 60

La visibilidad está reducida a 25 kilómetros.

La mínima de hoy fue de 10 grados y se prevé una máxima de 19.