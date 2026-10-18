El e viernes se llevó a cabo la audiencia de control de detención y apertura de la investigación en relación al homicidio de Ezequiel Alvarado Beltrán, que tiene como único imputado a Lucas Aaron Romero. El fiscal solicitó se declare legal su detención, se le formalice el hecho en su contra por homicidio simple y se dicte su prisión preventiva. Por su parte las defensoras cuestionaron la legalidad de la detención. Por último, el juez penal resolvió declarar ilegal la detención, autorizó la apertura de la investigación y dictó la prisión preventiva de Romero por tres meses.

El hecho investigado acontece el pasado 15 de octubre de 2026, siendo aproximadamente las 19:10 horas, Alexandro Ezequiel Alvarado se hallaba en compañía de una testigo, transitando ambos a pie por calle Código 2401, en dirección a su intersección con calle Base Matienzo, B° Don Bosco, Km. 8 de ésta ciudad. En tales circunstancias, fueron interceptados por Lucas Aaron Romero, expareja de la testigo. La mujer procuró conversar con aquel, quien sin embargo no desistió en su agresión verbal, dirigiéndose ahora hacia el propio Alvarado, profiriendo insultos hacia él, y extrayendo de entre sus ropas un arma blanca tipo navaja, intentando agredir al nombrado. Poco después, se hizo presente en el lugar la madre del imputado, quien intentó también, sin éxito, hacer cesar la agresión.

Romero volvió a dirigirse a Alvarado, quien intentó escapar del lugar, siendo perseguido y

rápidamente interceptado por aquel, el cual, valiéndose del arma blanca referida, y con claras intenciones de darle muerte, le asestó al nombrado una herida punzocortante en hemitórax izquierdo, por debajo de la respectiva tetilla, perforándole el corazón, y huyendo del lugar. La víctima logró caminar unos cincuenta metros aproximadamente, para luego perder el conocimiento en la vía pública, siendo primeramente asistido en el lugar, y trasladado luego al Hospital Regional ya en estado crítico, falleciendo finalmente como consecuencia de la lesión descripta. Calificando provisoriamente el mismo como “homicidio simple”, por el que Lucas Aaron Romero deberá responder en calidad de “autor”.

Prisión preventiva:

Por los elementos de convicción suficientes para tenerlo a Romero como probable autor del hecho, la gravedad del mismo y la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, el fiscal solicitó se dicte su prisión preventiva.

Por su parte la defensa planteó la ilegalidad de la detención de su asistido Romero.

Finalmente, el juez penal resolvió declarar ilegal la detención del imputado Romero por presunta mala actuación de la policía, autorizó la apertura de la investigación del hecho y dictó la prisión preventiva del imputado Romero.

Presidió la audiencia Mariano Nicosia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Ariel Corredera, fiscal general, acompañado por Silvia Chaura, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Romero fue ejercida por Vanesa Vera y Juliana Fuentes, defensoras públicas.