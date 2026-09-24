El intendente Othar Macharashvili visitó el Festival Internacional de Cortometrajes, que se desarrolla de forma libre y gratuita en el Centro Cultural hasta el domingo 27 de septiembre.

Luego de su apertura el martes por la mañana, el Centro Cultural se llenó de vida y alegría con la llegada de más de 700 alumnos de distintos establecimientos educativos de Comodoro, quienes disfrutan al máximo de cada función y viven una experiencia de acercamiento al cine.

Este jueves, el intendente Othar Macharashvili visitó sorpresivamente el lugar para interactuar con los alumnos y los maestros que participaron de la experiencia, espacio en el que escuchó cada una de las impresiones de los chicos.

«Es muy satisfactorio ver la gran convocatoria de estudiantes que disfrutan del cine en nuestra ciudad y que preguntan y se interesan por las realizaciones que se presentan en este festival», destacó el intendente al celebrar el interés y la participación de las escuelas.

*Cronograma para toda la familia*

*Sábado 26 de septiembre*

14:00 a 18:00 – Taller «La Cocina del Cine». Aula del Centro Cultural. Espacio sobre creación y realización de cortometrajes dictado por el realizador audiovisual, productor, gestor cultural y docente Luciano Nacci.

17:00 a 22:00 – Feria de Película. Nave del Centro Cultural. Artesanos y diseñadores.

17:00 a 18:30 – Proyecciones para mayores de 13 años. Auditorio del Centro Cultural. Parte 3 de la Competencia Nacional. Exhibición de las ficciones Río Plástico (López Germán), Por la gaseosa (Emiliano Goyeneche), El sur (Martín Falco), Maleza (Tomás Lazarowski), Karaí Octubre (Braian López) y Misiones, 1756 (Benítez Leonel), junto al documental La Paserita (Yesica Patto).

18:30 a 19:00 – Cortometraje internacional The Hopscotch (Egipto, 2026, 17 min), dirigido por Shaymaa Tafish.

19:00 a 21:00 – Segunda parte de la Muestra Internacional de Cortometrajes «Sur sin Fronteras». Auditorio. Incluye las ficciones KUÑA’I (Héctor Osmar Alvarenga Gill, Paraguay), Velho (André Milano, Brasil), Memórias Com Vista Pro Mar (Marton Olympio, Brasil), Empezar a Volver (David Ovando Torres, Chile) y Memorias de Nitrato (Guilherme Guedes, Brasil), además del documental Amores na Pasajen (Daniele Ellery Mourão, Brasil).

21:00 a 22:30 – Proyección de la película internacional When Fish Begin to Crawl (Reino Unido – Escocia, 2023, 109 min), dirigida por Morag McKinnon y Jim Sutherland (apta para todo público).

*Domingo 27 de septiembre*

14:00 a 17:00 – Segunda jornada del taller «La Cocina del Cine», a cargo de Luciano Nacci.

17:00 a 22:00 – Feria de Película.

17:30 – Presentación del show «Música del 7mo Arte», a cargo de la Banda Infanto Juvenil Municipal. Auditorio.

18:00 – Ceremonia de cierre del festival. Premiación.

19:00 a 21:00 – Función de la película chilena de ficción La Isla Negra (2025, 105 min), dirigida por Jorge Riquelme Serrano. Auditorio.

El 18° Festival Corto Rodado se desarrolla en el Centro Cultural, con entrada libre y gratuita, hasta el domingo 27 de septiembre.