El artículo explica que, aunque no se disponga de la contraseña de una red WiFi, hay alternativas prácticas para conectarse:

Código QR del router : la mayoría de los módems actuales incluyen un código QR impreso en el dispositivo. Al escanearlo con la cámara del celular, se puede acceder directamente a la red .

: la mayoría de los módems actuales incluyen un código QR impreso en el dispositivo. Al escanearlo con la cámara del celular, se puede acceder directamente a la red . Compartir QR desde otro celular : si alguien ya está conectado, puede generar un código QR desde la configuración de WiFi en Android y compartirlo para que otro dispositivo se conecte fácilmente .

: si alguien ya está conectado, puede generar un código QR desde la configuración de WiFi en Android y compartirlo para que otro dispositivo se conecte fácilmente . Botón WPS (Wi-Fi Protected Setup): muchos routers lanzados desde 2007 incluyen este botón. Al presionarlo junto con la opción “Botón WPS” en los ajustes avanzados del celular, se establece la conexión sin necesidad de contraseña .

Estos métodos permiten ahorrar tiempo y evitar complicaciones, siempre que se utilicen de manera responsable y con autorización del propietario de la red.